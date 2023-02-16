Об этом сообщили организаторы фестиваля, передает Радио Свобода.

Зеленского, выступающего через видеосвязь, представит американский актер Шон Пенн.

Пенн на Берлинале представляет свой документальный фильм "Суперсила" о вторжении России в Украину.

Организаторы заявили, что участие украинского лидера, страна которого почти год находится в борьбе с российскими войсками, "особая честь".

Берлинале вместе со всеми кинематографистами и участниками выражает солидарность с народом Украины в его борьбе за независимость и решительно осуждает агрессивную войну России против Украины. и продолжают снимать войну", – заявили директора Берлинале Мариетт Риссенбек и Карло Шатриан.

Как сообщалось, Берлинский международный кинофестиваль пройдет с 16 по 26 февраля. В этом году Украину представляют шесть фильмов: "Железные Бабочки" Романа Любого, "Ты меня любишь?" Тони Ноябревой, "Просыпаясь в тишине" Милы Жлуктенко и Даниэля Асади Фаэзи, "Мы не угаснем" Алисы Коваленко, "Это свидание" Надежды Парфан, "Восточный фронт" Виталия Манского и Евгения Титаренко.