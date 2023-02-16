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Зеленский 16 февраля выступит на открытии кинофестиваля в Берлине

16 февраля, 2023 четверг
02:47
Культура

Президент Украины Владимир Зеленский 16 февраля выступит на открытии 73-го Берлинского международного кинофестиваля

Об этом сообщили организаторы фестиваля, передает Радио Свобода.

Зеленского, выступающего через видеосвязь, представит американский актер Шон Пенн.

Пенн на Берлинале представляет свой документальный фильм "Суперсила" о вторжении России в Украину.

Организаторы заявили, что участие украинского лидера, страна которого почти год находится в борьбе с российскими войсками, "особая честь".

Берлинале вместе со всеми кинематографистами и участниками выражает солидарность с народом Украины в его борьбе за независимость и решительно осуждает агрессивную войну России против Украины. и продолжают снимать войну", – заявили директора Берлинале Мариетт Риссенбек и Карло Шатриан.

Как сообщалось, Берлинский международный кинофестиваль пройдет с 16 по 26 февраля. В этом году Украину представляют шесть фильмов: "Железные Бабочки" Романа Любого, "Ты меня любишь?" Тони Ноябревой, "Просыпаясь в тишине" Милы Жлуктенко и Даниэля Асади Фаэзи, "Мы не угаснем" Алисы Коваленко, "Это свидание" Надежды Парфан, "Восточный фронт" Виталия Манского и Евгения Титаренко.

  • Отметим, что цветами фестиваля станут краски украинского флага: синий и желтый.
  • Напомним, Зеленскому не разрешили выступить на церемонии вручения "Оскара", однако там призвали поддержать Украину и почтили всех павших минутой молчания.
Германия
Владимир Зеленский
кинофестиваль
помощь Украине
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