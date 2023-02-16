Зеленский 16 февраля выступит на открытии кинофестиваля в Берлине
Президент Украины Владимир Зеленский 16 февраля выступит на открытии 73-го Берлинского международного кинофестиваля
Об этом сообщили организаторы фестиваля, передает Радио Свобода.
Зеленского, выступающего через видеосвязь, представит американский актер Шон Пенн.
Пенн на Берлинале представляет свой документальный фильм "Суперсила" о вторжении России в Украину.
Организаторы заявили, что участие украинского лидера, страна которого почти год находится в борьбе с российскими войсками, "особая честь".
Берлинале вместе со всеми кинематографистами и участниками выражает солидарность с народом Украины в его борьбе за независимость и решительно осуждает агрессивную войну России против Украины. и продолжают снимать войну", – заявили директора Берлинале Мариетт Риссенбек и Карло Шатриан.
Как сообщалось, Берлинский международный кинофестиваль пройдет с 16 по 26 февраля. В этом году Украину представляют шесть фильмов: "Железные Бабочки" Романа Любого, "Ты меня любишь?" Тони Ноябревой, "Просыпаясь в тишине" Милы Жлуктенко и Даниэля Асади Фаэзи, "Мы не угаснем" Алисы Коваленко, "Это свидание" Надежды Парфан, "Восточный фронт" Виталия Манского и Евгения Титаренко.
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