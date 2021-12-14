Зеленский 16 декабря встретится с генсеком НАТО

Об этом сообщает пресс-служба НАТО.



Тема разговора не разглашается. Известно, что после встречи генеральный секретарь и президент выступят на совместной пресс-конференции в штаб-квартире НАТО.



Ориентировочное время начала пресс-конференции – 11:15 по Киеву.

Напомним, ранее на фоне повышения военной активности РФ на границах с Украиной Столтенберг выразил надежду, что Россия не будет осуществлять военное вторжение в Украину, однако заявил, что "надо готовиться к худшему". Также генсек НАТО предупредил Российскую Федерацию о политических и экономических последствиях в случае усиления военной агрессии против Украины

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