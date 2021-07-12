Зеленский 13 июля созывает внеочередную Раду, среди вопросов - легализация медицинского каннабиса, - Гончаренко
Президент Владимир Зеленский попросил главу Верховной Рады Дмитрия Разумкова созвать внеочередное пленарное заседание 13 июля
Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram.
"Завтра (13 июля) созывается внеочередное заседание Верховной Рады по инициативе Зеленского, на котором будет рассматриваться легализация медицинского каннабиса", - написал он.
Среди других вопросов: особенности реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса, правки в законодательство по Антимонопольному комитету, усиление ответственности за контрабанду и изменения в Налоговый кодекс.
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