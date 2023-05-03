Об этом сообщает Tagesspiegel .

По данным немецкого издания? Зеленский 13 мая прилетит в Берлин. Представитель полиции немецкой столицы подтвердила информацию о визите президента Украины, но отказалась предоставить больше деталей относительно запланированных мер безопасности.

Ожидается, что Зеленский приземлится в военной части берлинского аэропорта По данным BZ , он должен заселиться в отеле Ritz-Carlton. В связи с визитом вокруг Потсдамской площади, где находится гостиница, введут наивысший уровень безопасности.

Ожидается, что 14 мая Владимир Зеленский встретится с канцлером ФРГ Олафом Шольцом. Также он проведет переговоры с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и даст пресс-конференцию.

Во второй половине дня президент Украины должен вылететь вертолетом в Аахен, где ему будут вручать премию Карла Великого. После этого Зеленский вернется в Украину.