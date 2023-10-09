Зеленский 10 октября посетит Румынию

Об этом сообщает канцелярия президента Румынии.

"Президент Румынии Клаус Иоганнис примет президента Украины Владимира Зеленского во вторник, 10 октября 2023 года, во дворце Котрочень по случаю его официального визита в Румынию по приглашению главы румынского государства", - говорится в сообщении.

В канцелярии подчеркнули, что визит Владимира Зеленского в Румынию подтвердит продолжение поддержки Румынией Украины в войне с Россией, а также особый характер двусторонних отношений между государствами, их потенциал и необходимость обсуждения сотрудничества, совместных проектов, тем и интересов на самом высоком уровне.

Ожидается, что встреча Зеленского и Иоганниса позволит проанализировать масштабные меры, принятые и предпринятые Румынией в поддержку Украины, с целью их консолидации, а также обсуждение ситуации в Черном море и шаги, необходимые для ее контроля.

"Президент Румынии подчеркнул конструктивные и прагматические подходы в приоритетных сферах двустороннего сотрудничества и общих интересов, особенно в отношении расширения трансграничных связей, развития экономических отношений, европейской и евроатлантической интеграции Украины, а также полного соблюдения прав лиц, принадлежащих к нацменьшинствам", - отметили в канцелярии Иоганниса.