Зеленский 10 октября посетит Румынию
Во вторник, 10 октября, президент Украины Владимир Зеленский встретится с президентом Румынии Клаусом Иоганнисом в Бухаресте
Об этом сообщает канцелярия президента Румынии.
"Президент Румынии Клаус Иоганнис примет президента Украины Владимира Зеленского во вторник, 10 октября 2023 года, во дворце Котрочень по случаю его официального визита в Румынию по приглашению главы румынского государства", - говорится в сообщении.
В канцелярии подчеркнули, что визит Владимира Зеленского в Румынию подтвердит продолжение поддержки Румынией Украины в войне с Россией, а также особый характер двусторонних отношений между государствами, их потенциал и необходимость обсуждения сотрудничества, совместных проектов, тем и интересов на самом высоком уровне.
Ожидается, что встреча Зеленского и Иоганниса позволит проанализировать масштабные меры, принятые и предпринятые Румынией в поддержку Украины, с целью их консолидации, а также обсуждение ситуации в Черном море и шаги, необходимые для ее контроля.
"Президент Румынии подчеркнул конструктивные и прагматические подходы в приоритетных сферах двустороннего сотрудничества и общих интересов, особенно в отношении расширения трансграничных связей, развития экономических отношений, европейской и евроатлантической интеграции Украины, а также полного соблюдения прав лиц, принадлежащих к нацменьшинствам", - отметили в канцелярии Иоганниса.
- Президент Клаус Иоганнис, комментируя падение российских дронов на территории Румынии, заявил , что атаки беспилотников не направлены против страны, но сами инциденты неприемлемы.
- Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил , что его страна не ввела запрет на импорт украинского зерна, поскольку "Украине нужно помогать до окончания войны".
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