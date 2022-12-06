Об этом сообщает BBC .

В список вошли:

Кристина Бердинских - журналистка, известная репортажами из регионов, подвергшихся обстрелам РФ.

Марина Вязовская - математик, которая в этом году стала второй женщиной в истории, выигравшей престижную медаль Филдса, так называемую "Нобелевскую премию по математике". Вязовская получила награду за работу над 400-летней головоломкой и решение задачи, как эффективно упаковать сферы в восьмимерном пространстве.

Первая леди Елена Зеленская получила свое место в топе за работу по поддержке психического здоровья детей и семей, травмированных войной. Кроме того, она стала первой женой иностранного президента, обратившейся в конгресс США.

Яна Зинкевич - политик и фронтовой медицинский волонтер, основательница волонтерской фельдшерской организации "Госпитальеры", которая спасает жизни на передовой. ВВС рассказывает, что Зинкевич лично вывезла в безопасное место 200 раненых солдат. Ее команда продолжает оказывать первую медицинскую помощь раненым военным и мирным жителям, проводит медицинскую подготовку, провела около 6 тысяч эвакуаций.

Педиатр Ирина Кондратова, которая, несмотря на постоянные обстрелы, вместе с командой продолжали заботиться о беременных женщинах, новорожденных и матерях в Харьковском областном перинатальном центре. Они обустроили роддом в подвале больницы и рисковали жизнью, чтобы остаться в реанимации с младенцами, которых невозможно было переместить, даже когда звучали сирены воздушной тревоги.

Юрист по правам человека Александра Матвийчук , которая в течение 15 лет возглавляет Центр гражданских свобод (ЦГС), который стал одним из лауреатов Нобелевской премии мира 2022 года за работу по документированию военных преступлений России после полномасштабного вторжения в Украину. В настоящее время организация требует создания международного трибунала для расследования возможных нарушений Россией прав человека в Чечне, Молдове, Грузии, Сирии, Мали и Украине.

Парамедик Юлия Паевская , более известная как Тайра - основательница добровольческого медицинского подразделения "Ангелы Тайры". Ее захватили в плен российские войска в марте, когда она помогала эвакуировать мирных жителей из Мариуполя. С помощью нательной камеры она задокументировала работу своей команды в осажденном городе, впоследствии кадри попали в СМИ.

Украинская правозащитница Юлия Сачук возглавляет общественную организацию женщин с инвалидностью Fight For Right ("Борьба за право").

Проект BBC "100 женщин" ежегодно определяет 100 женщин из всех уголков мира, вдохновляющих и влияющих на мир. Краткий список был составлен на основе отобранных имен, предложенных языковыми службами Всемирной службы BBC.

Президент Украины Владимир Зеленский стал Человеком года по версии британского издания Financial Times.

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