Зеленская запустила первый аудиогид на украинском языке в музее Болгарии

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

"В разгар туристического сезона мы запускаем первый украиноязычный аудиогид на территории Черноморского побережья Болгарии. Приглашаю украинских туристов и всех желающих, кто владеет украинским языком, посетить Археологический музей Несебра", - отметила Елена Зеленская.

Музей посвящен истории древнего города Месемврия (название города Несебр до 1934 года). Город является одним из самых популярных туристических объектов в стране. Музей является частью музейного комплекса "Древний Несебр", в который также входит этнографический музей и пять церквей. Там представлена экспозиция "Несебр сквозь века", которая содержит памятки культуры, связанные с историей античной Месемврии и средневекового Несебра.

"Голосом" аудиогида стала украинская писательница Анна Багряна, которая живет в Софии.



Это уже 23-й украиноязычный аудиогид проекта. По словам Зеленского, до конца года планируется запустить еще около 10 аудиогидов.