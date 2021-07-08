Зеленская запустила первый аудиогид на украинском языке в музее Болгарии
В рамках проекта Елены Зеленской состоялся запуск аудиогида на украинском языке в Археологическом музее Несебра (Болгария)
Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.
"В разгар туристического сезона мы запускаем первый украиноязычный аудиогид на территории Черноморского побережья Болгарии. Приглашаю украинских туристов и всех желающих, кто владеет украинским языком, посетить Археологический музей Несебра", - отметила Елена Зеленская.
Музей посвящен истории древнего города Месемврия (название города Несебр до 1934 года). Город является одним из самых популярных туристических объектов в стране. Музей является частью музейного комплекса "Древний Несебр", в который также входит этнографический музей и пять церквей. Там представлена экспозиция "Несебр сквозь века", которая содержит памятки культуры, связанные с историей античной Месемврии и средневекового Несебра.
"Голосом" аудиогида стала украинская писательница Анна Багряна, которая живет в Софии.
Это уже 23-й украиноязычный аудиогид проекта. По словам Зеленского, до конца года планируется запустить еще около 10 аудиогидов.
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