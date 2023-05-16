Об этом сообщает Yonhap.

Первая леди Елена Зеленская поблагодарила Южную Корею за постоянную поддержку Украины.

"Для украинцев Южная Корея и ее история являются образцом устойчивости и развития. Поэтому благодарим, что подаете хороший пример и вдохновляете нас", - сказала она.

Зеленская также выразила готовность пригласить лидера Южной Кореи и его супругу в Украину.

"Такой визит очень поддержал бы украинцев, потому что это способ разделить с нами наше противостояние по крайней мере на один день нашей жизни", - заявила первая леди.

Ранее Сеул подчеркивал, что их законодательство запрещает поставки оружия странам, находящимся в состоянии конфликта. Но в апреле Юн Сок Йоль заявил, что Южная Корея может расширить свою поддержку Украины, выйдя за пределы гуманитарной и экономической помощи.

Зеленская назвала этот шаг "мудрым решением президента".

"Действительно, когда в доме есть злодей, хозяевам нужна не только гуманитарная помощь, еда и лекарства, а что-то более радикальное, чтобы выгнать злодея. Мы говорим всем - дайте нам ресурс, и мы выгоним злодея из дома", - отметила она.

Также она подчеркнула необходимость привлечь к ответственности виновных в преступлениях России в Украине.