Зеленская встретилась с президентом Южной Кореи в Сеуле
Во вторник, 16 мая, первая леди Украины Елена Зеленская встретилась в Сеуле с президентом Южной Кореи Юн Сок Йолем
Об этом сообщает Yonhap.
Первая леди Елена Зеленская поблагодарила Южную Корею за постоянную поддержку Украины.
"Для украинцев Южная Корея и ее история являются образцом устойчивости и развития. Поэтому благодарим, что подаете хороший пример и вдохновляете нас", - сказала она.
Зеленская также выразила готовность пригласить лидера Южной Кореи и его супругу в Украину.
"Такой визит очень поддержал бы украинцев, потому что это способ разделить с нами наше противостояние по крайней мере на один день нашей жизни", - заявила первая леди.
Ранее Сеул подчеркивал, что их законодательство запрещает поставки оружия странам, находящимся в состоянии конфликта. Но в апреле Юн Сок Йоль заявил, что Южная Корея может расширить свою поддержку Украины, выйдя за пределы гуманитарной и экономической помощи.
Зеленская назвала этот шаг "мудрым решением президента".
"Действительно, когда в доме есть злодей, хозяевам нужна не только гуманитарная помощь, еда и лекарства, а что-то более радикальное, чтобы выгнать злодея. Мы говорим всем - дайте нам ресурс, и мы выгоним злодея из дома", - отметила она.
Также она подчеркнула необходимость привлечь к ответственности виновных в преступлениях России в Украине.
- 29 апреля Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль заявил о необходимости сделать все, чтобы вторжение России в Украину не увенчалось успехом, снова не исключив при этом предоставление Сеулом военной помощи Киеву.
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