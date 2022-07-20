Зеленская в США встретилась с супругами Байденов
Первая леди Украины Елена Зеленская встретилась с президентом США Джозефом Байденом и его супругой Джилл Байден
Об этом Елена Зеленская сообщила в telegram.
"Сердца американского народа – с матерями Украины". Автор этих слов – первая леди США Джилл Байден. Сегодня "возвращаю" ей визит – по приглашению госпожа Джилл встретилась с ней в Вашингтоне. Обычно считается, что у супруг первых лиц только гуманитарные задачи. Но война показала – это не так. Наша сила не такая уж "мягкая". Мы многое можем, тем более вместе. Было очень приятно встретиться", - написала первая леди Украины.
В США Елена Зеленская встретилась с президентом США Джозефом Байденом и его супругой Джилл Байден, вице-президентом Камалой Гаррис и вторым джентльменом Дагласом Эмгоффом.
- 9 июля Елена Зеленская создала аккаунт в твиттере.
- Ранее первая леди Елена Зеленская по видеосвязи открыла панель, посвященную социальному обновлению страны.
- 18 июня в интервью британской газете The Guardian Елена Зеленская сказала , что в первые дни после полномасштабного вторжения РФ испытывала ощущение, будто она находится в параллельной реальности или грезит.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.02
Покупка 36.02Продажа 37.03
-
EUR
Покупка 36.14Продажа 37.36
- Актуальное
- Важное