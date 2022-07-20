Зеленская в США встретилась с супругами Байденов

Об этом Елена Зеленская сообщила в telegram.

"Сердца американского народа – с матерями Украины". Автор этих слов – первая леди США Джилл Байден. Сегодня "возвращаю" ей визит – по приглашению госпожа Джилл встретилась с ней в Вашингтоне. Обычно считается, что у супруг первых лиц только гуманитарные задачи. Но война показала – это не так. Наша сила не такая уж "мягкая". Мы многое можем, тем более вместе. Было очень приятно встретиться", - написала первая леди Украины.

В США Елена Зеленская встретилась с президентом США Джозефом Байденом и его супругой Джилл Байден, вице-президентом Камалой Гаррис и вторым джентльменом Дагласом Эмгоффом.

9 июля Елена Зеленская создала аккаунт в твиттере.

Ранее первая леди Елена Зеленская по видеосвязи открыла панель, посвященную социальному обновлению страны.

18 июня в интервью британской газете The Guardian Елена Зеленская сказала , что в первые дни после полномасштабного вторжения РФ испытывала ощущение, будто она находится в параллельной реальности или грезит.

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