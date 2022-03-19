Зеленская попросила Всемирный совет церквей помочь в организации гуманитарных коридоров

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

"Я обращаюсь к вам как к организации, призванной проповедовать мир и братство: будьте сегодня голосом тех, кто страдает от войны! Донесите до членов Всемирного совета церквей важность исповедания справедливости и мира на нашей земле, идущей по вере в Бога. Прошу вас и членов ВСЦ донести свой голос с осуждением войны и призывом к защите мирного населения", – отметила Зеленская.

Она активно взаимодействует с международными организациями, первыми леди других стран для разрешения гуманитарных кризисов в Украине.



Сейчас в ее фокусе – предоставление необходимой помощи детям, матерям и сохранение их жизней.



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