Короткий ответ она распространила через твиттер.

"Украинцы защищают свою страну и будущее своих детей. Если мы откажемся от борьбы – завтра нас не будет. Если РФ откажется от войны – война закончится. Роджер Уотерс, вам стоит просить мира у президента другой страны", – заявила первая леди.

Напомним, 5 сентября Роджер Уотерс адресовал ей сообщение, в котором призвал к "прекращению бойни" в Украине, в частности раскритиковав передачу Западом оружия украинской армии. Уотерс призвал остановить "гражданскую войну на Востоке" и признать "автономию" Донецка и Луганска (очевидно, имея в виду незаконные вооруженные группировки "ЛНР" и "ДНР").

Уотерс также раскритиковал предыдущее заявление Зеленской, призвавшую к поддержке Украины, и сравнил передачу оружия Украине с "подливанием горючего в огонь".

Однако в конце заявил, что может ошибаться, и просил объяснить ему, если это так.

Отметим, что это не первое пророссийское заявление музыканта. В августе 2018 года Уотерс заявил российскому изданию "Известия", что оккупированный Севастополь "очень важен для России и россиян", и Россия якобы "имеет право на этот город" согласно "множеству договоров и бумаг". Он также назвал Революцию Достоинства "сменой власти в Украине, спланированной Вашингтоном".

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