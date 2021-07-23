Зеленская организует 23 августа саммит первых леди и джентльменов
23 августа по инициативе первой леди Елены Зеленской впервые состоится Киевский саммит первых леди и джентльменов
Об этом сообщает Офис президента.
"Супруги мировых лидеров вместе с экспертами обсудят важные вызовы, возникшие в связи с пандемией COVID-19. В частности, речь идет о доступе к медицинским услугам и внедрение программ ментального здоровья, будущем системы образования, обеспечении равных возможностей и преодолении дискриминации" , - говорится в сообщении.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что инициатива позволит обмениваться опытом и координировать усилия.
"Международное сотрудничество первых леди и джентльменов никогда не было системным. Украина взяла на себя инициативу и впервые в истории создает такую общую международную площадку", - отметил Кулеба.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.96
Покупка 26.96Продажа 27.21
-
EUR
Покупка 31.7Продажа 32.11
- Актуальное
- Важное