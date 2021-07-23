Зеленская организует 23 августа саммит первых леди и джентльменов

Об этом сообщает Офис президента.

"Супруги мировых лидеров вместе с экспертами обсудят важные вызовы, возникшие в связи с пандемией COVID-19. В частности, речь идет о доступе к медицинским услугам и внедрение программ ментального здоровья, будущем системы образования, обеспечении равных возможностей и преодолении дискриминации" , - говорится в сообщении.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что инициатива позволит обмениваться опытом и координировать усилия.

"Международное сотрудничество первых леди и джентльменов никогда не было системным. Украина взяла на себя инициативу и впервые в истории создает такую общую международную площадку", - отметил Кулеба.