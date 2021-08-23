Зеленская на саммите первых леди предложила ввести в школах уроки цифровой гигиены
Первая леди Украины Елена Зеленская предлагает ввести в школах предмет цифровой гигиены в интернете
Об этом она заявила во время выступления на Киевском саммите первых леди и джентльменов.
"Дети большую часть времени сейчас проводят в сети Интернет. Мы должны научить их цифровой гигиене ... Нужно научить детей пользоваться информацией. И мне кажется, было бы правильно в школе отдельным уроком, возможно, потому мы пришли к тому времени, когда без этого невозможно, - digital повсюду - это должен быть один из навыков, который дети получают в школе - и чем раньше, тем лучше ", - отметила Зеленская.
- Напомним, 23 августа по инициативе первой леди Елены Зеленской впервые состоялся Киевский саммит первых леди и джентльменов .
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