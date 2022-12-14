Зеленская и жена Макрона посетили украинских детей во французской школе
Первая леди Украины Елена Зеленская, министр образования Франции Пап Ндиайе и первая леди Франции Брижит Макрон посетили украинских детей, которые учатся в одной из французских школ
Об этом Елена Зеленская сообщила в телеграмме.
В этой школе учатся 8 украинских детей, вынужденно покинувших нашу страну из-за войны.
"Посетили местную школу. Это одна из школ, в которых помогают адаптироваться детям, не владеющим французским, и у которых учатся дети разных национальностей. Также в школе имела приятное общение с украинскими школьниками, которые учатся в трех здешних академиях, с их родителями и преподавателями. Обсудили, как сделать интеграцию в учебный процесс во франкоязычных школах еще мягче и что мы совместно с французским правительством можем для этого сделать", - написала первая леди.
Елена Зеленская также отметила, что именно Париж стал первым французским городом, который ввел официальное изучение украинского языка в школах.
"Благодарна госпожа Макрон за личную заботу, которой она постоянно окружает украинских детей, то ли встречая наших маленьких онкопациентов прямо из самолета, то ли вот здесь, в школе, разговаривая с учениками о любимых предметах. Педагог в прошлом, она делает это из чистого сердца, и дети это чувствуют. А искренность в помощи – самое ценное из всего, что мы получаем во Франции", - добавила Зеленская.
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