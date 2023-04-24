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Война с Россией: хроника
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OPINION

Зеленский и пустота

Игорь Гулик
24 апреля, 2023 понедельник
18:00
Мнение

Какой-то тотальный вал предсказаний апокалипсиса разворачивается в последние дни

Эмманюэль Макрон пугает французов тем, что президентские выборы может выиграть "подруга Путина" Марин Ле Пен ("если на вызовы страны не будет дан ответ и если привычка врать и отрицать реальность будет привита"), скрывая, однако, что именно он "не дал ответа на вызовы", в частности проигнорировал мнение соотечественников по поводу пенсионной реформы.

А у нас руководитель социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович вырвался с предупреждением еще более экстравагантного толка. "Это страшный вопрос. Я, глядя на какие-то рейтинги доверия, я понимаю, что там пустота. Если он (Зеленский.Авт.) не идет, то там – никого. У меня есть все рейтинги доверия людей, которых как-то можно мерить. Это нужно – для того, чтобы президент не пошел на выборы, – он уже должен готовить преемника. Потому что это государство просто в тартарары развалится, если он не пойдет на выборы", — так прокомментировал социолог ситуацию, при которой действующий хозяин Банковой откажется от второй попытки получить президентскую булаву.

Антипович аргументирует это тем, что, мол, Зеленский – признанный лидер во время войны с Россией. Аргумент, мне кажется, слабенький и не выдерживает критики.

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Лидерство во время войны – категория двусмысленная и текущая. Далеко не буду ходить: напомню историю Уинстона Черчилля, с которым Зеленского любят сравнивать, без коррекции на время и обстоятельства. Известно, что историческая высадка в Нормандии, ставшая кульминационным моментом второй мировой войны, произошла вопреки, а не благодаря усилиям тогдашнего британского премьера. Черчилль очень хорошо помнил 113 тысяч убитых и искалеченных воинов во время высадки в Галлиполи в ходе Дарданелльской операции Первой мировой войны, и, как тогдашний Первый лорд Адмиралтейства, до последних дней испытывал чувство вины. Поэтому перед днем "Д" 6 июня 1944 дул на холодное.

Я уже не говорю, что в июле 1945 лидер войны с треском проиграл выборы лейбористам. Британцы устали от риторики канонерок и, откровенно говоря, хотели отдохнуть после бесчеловечных испытаний.

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В конце концов вспомним отечественную историю. Когда после "переворота" в ЦК КПСС к власти после Хрущева пришел "незабываемый Леонид Ильич", то, как поговаривали приближенные к новому "вождю", заявил, что народу следует "расслабиться" после победы над нацизмом. Заслужил, мол...

Это я к тому, что не стоит ставить на чашу весов личные лидерские черты тех или иных персоналий в разных обстоятельствах, как это пытается представить Алексей Антипович. Зеленский в условиях военного положения и фактической телевизионной цензуры, со своими ежедневными видосиками, адресованными украинцам, выглядит лидером и сейчас купается в лучах электоральной славы.

Не стоит ставить на чашу весов личные лидерские черты тех или иных персоналий в разных обстоятельствах, как это пытается представить Алексей Антипович. Зеленский в условиях военного положения и фактической телевизионной цензуры, со своими ежедневными видосиками, адресованными украинцам, выглядит лидером и сейчас купается в лучах электоральной славы

Однако не следует забывать, что после победы над Россией ему и его команде придется платить по векселям этого доверия. И не только платить, но и объяснять знающей массе немало неприятных моментов: и "тайное путешествие" в Оман, и вероятные там разговоры с Патрушевым, и "шашлыки на майские 2022-го", и сворачивание ракетной программы, и разминирование Чонгара, и назначение в Службу безопасности агентов ФСБ, и… Эти и другие вопросы будут звучать не только из уст завсегдатаев соцсетей или кафе. Их будут ставить вполне компетентные люди, которым повезет пройти эту войну, и которые, — как обязанность перед не вернувшимися, — будут требовать ответа.

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К тому же, Зеленскому и всей Украине еще стоит дождаться победы. Потому что война очень непрогнозируемое дело. А что если (упаси Бог!) ожидаемое контрнаступление не даст надлежащих результатов, когда под оккупацией останется хоть крошка украинской земли? Не придется ли Зеленскому корректировать свои же обещания, выдерживая, между прочим, давление союзников, которые уже осторожно предупреждают, что шанс для Украины может быть единственным?

Зеленскому и всей Украине еще следует дождаться победы. Потому что война - очень непрогнозируемое дело. А что если (упаси Бог!) ожидаемое контрнаступление не даст надлежащих результатов, когда под оккупацией останется хоть крошка украинской земли?

И, как бы это ни объяснял Антипович, никакой пустоты на послевоенном политическом поле Украины не будет. Наоборот, будет целая когорта персонажей, и вполне харизматичных и профессиональных, и, среди прочего, и проходимцев (куда без них?), которые попытаются соблазнить избирателей.

Поэтому несогласие Зеленского идти на второй срок президентства – не самое страшное, как рассказывает руководитель "Рейтинга". Самое страшное то, что Антипович вдруг задает такой вопрос в то время, когда общество "тревожат туманные сомнения", вызванные развертыванием партийных избирательных штабов и подготовкой к парламентским выборам… осенью. Что это, как не очередная манипуляция, а такие в кредитной истории "Рейтинга" замечены.

Самое страшное и то, что есть люди, пытающиеся помешать Зеленскому выполнить хотя бы одно из его предвыборных обещаний. Оно о том, что ни при каких обстоятельствах он не пойдет на второй срок…

Об авторе. Игорь Гулик – журналист, главный редактор сайта "Еспресо.Захід".

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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