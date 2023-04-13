Зеленская и Матвийчук вошли в список самых влиятельных людей планеты от Time
В список 100 самых влиятельных людей планеты в 2023 году вошли первая леди Украины Елена Зеленская и лауреат Нобелевской премии правозащитница Александра Матвийчук
Рейтинг составлен американским журналом Time.
Украинки представлены в категории "Лидеры".
Кроме них, в этой категории также присутствуют президент США Джо Байден, канцлер ФРГ Олаф Шольц, арестованный по приказу Путина журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович и другие.
О Зеленской написала жена Байдена Джил, а о Матвейчук – Хиллари Клинтон.
"Елена Зеленская не ожидала, что станет воином за народ Украины, но она ответила на этот вызов с безграничным мужеством. Она могла забрать свою семью и бежать. Какая мать стала бы ее обвинять? Но она остается. Она остается, потому что свобода и демократия нуждаются в защитниках. Она остается, чтобы показать всему миру, что сердце и надежда могут заставить даже величайшего тирана казаться маленьким. Она остается ради своих детей - ради их будущего и будущего всех украинцев", - написала Джил Байден.
Хиллари Клинтон так отозвалась об Александре Матвийчук:
"Известная в свои 39 лет правозащитница Александра Матвийчук посвятила свою жизнь защите демократии. Александра и ее команда в Центре гражданских свобод - правозащитной организации, расположенной в Киеве, - стремились сделать Украину более демократичной и документировать военные преступления России против гражданского населения... Документируя злодеяния России, чтобы виновные могли предстать перед судом, она доказывает, что женщины - не просто жертвы войны, они могут быть проводниками мира и справедливости".
Time 100 – ежегодный список самых влиятельных людей в мире по версии американского журнала. Впервые опубликован в 1999 г. как результат дискуссии среди американских ученых, политиков и журналистов.
- Напомним, в мае журнал Time признал Владимира Зеленского самым влиятельным человеком в 2022 году по версии читателей. Также президент и народ Украины получили еще несколько наград влиятельных изданий и институтов.
- 10 декабря Нобелевскую премию мира получили правозащитники из Украины, РФ и Белоруссии. От Украины лауреатом стала глава "Центра гражданских свобод" Александра Матвийчук.
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