Рейтинг составлен американским журналом Time.

Украинки представлены в категории "Лидеры".

Кроме них, в этой категории также присутствуют президент США Джо Байден, канцлер ФРГ Олаф Шольц, арестованный по приказу Путина журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович и другие.

О Зеленской написала жена Байдена Джил, а о Матвейчук – Хиллари Клинтон.

"Елена Зеленская не ожидала, что станет воином за народ Украины, но она ответила на этот вызов с безграничным мужеством. Она могла забрать свою семью и бежать. Какая мать стала бы ее обвинять? Но она остается. Она остается, потому что свобода и демократия нуждаются в защитниках. Она остается, чтобы показать всему миру, что сердце и надежда могут заставить даже величайшего тирана казаться маленьким. Она остается ради своих детей - ради их будущего и будущего всех украинцев", - написала Джил Байден.

Хиллари Клинтон так отозвалась об Александре Матвийчук:

"Известная в свои 39 лет правозащитница Александра Матвийчук посвятила свою жизнь защите демократии. Александра и ее команда в Центре гражданских свобод - правозащитной организации, расположенной в Киеве, - стремились сделать Украину более демократичной и документировать военные преступления России против гражданского населения... Документируя злодеяния России, чтобы виновные могли предстать перед судом, она доказывает, что женщины - не просто жертвы войны, они могут быть проводниками мира и справедливости".

Time 100 – ежегодный список самых влиятельных людей в мире по версии американского журнала. Впервые опубликован в 1999 г. как результат дискуссии среди американских ученых, политиков и журналистов.