"Зеленая" власть не закончила эпоху бедности, она ее начала, - Рева

Такое мнение Рева высказал в эфире программы "Комментарий с Кристиной Шкудор" на Еспресо.TV.



"Тарифы на коммунальные услуги не должны быть приговором для населения. Приговором они должны стать для тех, кто их устанавливает. Конец эпохи бедности наступил, поэтому нужно врезать социальные государственные программы. Власть не понимает, как живут люди и с чем они сталкиваются. 90% населения живет на основные доходы, а это пенсии и заработные платы. Только вдумайтесь, за прошлый год пенсии проиндексировали на 11%, а средняя заработная плата выросла на 12%. За 5 месяцев коммунальные платежи выросли на 35%, а продукты питания более чем на 20%. То есть темпы роста расходов для украинцев вдвое быстрее, чем темпы роста их доходов", - пояснил Рева.



Рев заметил, что при таких условиях будет расти бедность населения. Он добавил, что в 2016 году коэффициент бедности составлял 56%, а в 2019 году он составлял 41%. По его словам, власть Зеленского за год увеличила такой коэффициент на 10%, то есть в 2020 году он составлял 51%.



"Для того, чтобы уменьшать коэффициент бедности власть должна увеличивать социальные расходы, чтобы поддержать людей в трудное время. Они делают наоборот. Правительство, между первым и вторым чтением, уменьшило дотации Пенсионному фонду Украины на 8,5 млрд грн. Так что можно говорить дальше, если власть сознательно снижает социальные расходы. Они не закончили эпоху бедности, они ее начали", - добавил Рева.



Рева вспомнил и сокращение расходов на систему субсидий на 20 млрд грн. Он добавил, что о заложенных в бюджете 36,6 млрд грн они предупреждали власть, что такой суммы не хватит, но их замечаний никто не принял во внимание.



Напомним, президент Украины Владимир Зеленский вынес вопрос о повышении тарифов на электроэнергию с 1 августа на заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО)



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