Зеленая комета пролетит мимо Земли впервые за 50 тысяч лет
В последний раз зеленую комету у Земли можно было увидеть только в каменном веке. Ближе всего к нашей планете небесное тело приблизится ночью с 1 на 2 февраля
Об этом сообщает CNN.
NASA открыла комету C/2022 E3(ZTF) 2 марта 2022 года. В ночь с 1 на 2 февраля комета будет находиться на расстоянии от 42 до 44 млн км от Земли.
Когда небесное тело приблизится к Земле, можно будет заметить его как небольшое зеленое пятно у Полярной звезды.
Жители Северного полушария (в котором находится и Украина) смогут наблюдать за кометой после полуночи, глубоко ночью. Тем, кто сейчас находится в Южном полушарии, увидеть комету будет сложно. Из-за яркости кометы ее можно увидеть невооруженным глазом в темном небе, но лучше использовать для этого телескоп.
- Космический телескоп "Хаббл" показал далекое голубое скопление звезд в части Большого Магелланового облака.
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