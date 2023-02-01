Зеленая комета пролетит мимо Земли впервые за 50 тысяч лет

Об этом сообщает CNN.

NASA открыла комету C/2022 E3(ZTF) 2 марта 2022 года. В ночь с 1 на 2 февраля комета будет находиться на расстоянии от 42 до 44 млн км от Земли.

Когда небесное тело приблизится к Земле, можно будет заметить его как небольшое зеленое пятно у Полярной звезды.

Жители Северного полушария (в котором находится и Украина) смогут наблюдать за кометой после полуночи, глубоко ночью. Тем, кто сейчас находится в Южном полушарии, увидеть комету будет сложно. Из-за яркости кометы ее можно увидеть невооруженным глазом в темном небе, но лучше использовать для этого телескоп.

Космический телескоп "Хаббл" показал далекое голубое скопление звезд в части Большого Магелланового облака.

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