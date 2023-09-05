Зеленая комета Нишимура приближается к Солнцу: как увидеть ее с Земли
Зеленая комета Нишимура во вторник, 17 сентября, максимально приблизится к нашему Солнцу - ее можно будет увидеть в ночном небе с помощью бинокля
Об этом пишет IFL Science.
Отмечается, что чем ближе комета к Солнцу, тем ярче становится, что делает ее заметной в небе. Нишимура снова приблизится к нашему Солнцу только через 400 лет – в 2431 году.
На следующей неделе, 12 сентября, комета пролетит неподалеку от нашей планеты на безопасном расстоянии 125,4 млн км – это почти 84% расстояния между Землей и Солнцем. Ранее астрономы считали, что ее можно будет легко увидеть невооруженным глазом, однако затем уточнили, что необходим бинокль.
Приближаясь к Солнцу, комета становится все незаметнее днем, из-за яркого света нашей звезды, поэтому за ней лучше наблюдать либо до, либо после захода Солнца.
Сейчас комета появляется ранним утром на востоке. В частности, ее можно увидеть между созвездиями Рака и Льва. Как ориентир можно использовать Венеру, комета будет чуть выше слева в виде зеленой точки. Кроме того, отмечается, что после заката комету увидеть будет уже труднее.
Комета была открыта японским астрономом-любителем Хидео Нишимурой и получила официальное название C/2023 P1 (Нишимура). Это третья комета, открытая ученым. Первые две – C/1994 N1 (Накамура-Нишимура-Махгольц) и C/2021 O1 (Нишимура).
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