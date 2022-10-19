Зеки, завербованные в армию РФ, после получения оружия покидают подразделения и пытаются вернуться в Россию, - Генштаб ВСУ

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"Пополнение потерь подразделений российских оккупационных войск за счет заключенных лиц принесло дополнительные проблемы командованию. Так, завербованные военнослужащие из мест лишения свободы, после получения оружия покидают подразделения и ищут возможности вернуться на территорию РФ. По имеющейся информации, после поражения склада с боеприпасами в Херсонской области 17 октября этого года часть подразделения, которая привлекалась к его охране, получила ранения, а остальные - прибегли к бегству. Подразделения росгвардии под видом борьбы с ДРГ проводят мероприятия по поиску дезертиров", - пишут в Генштабе.

В среду, 19 октября, российский агрессор нанес 4 ракетных и 11 авиационных ударов по территории Украины. Также задействовали 9 дронов-камикадзе "Shahed-136", вылетевших из Беларуси.

Оккупационные власти Запорожской области провели "перепись" населения , которое осталось на временно оккупированных территориях.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb