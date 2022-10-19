Зеки, завербованные в армию РФ, после получения оружия покидают подразделения и пытаются вернуться в Россию, - Генштаб ВСУ
Завербованные российские военные из мест лишения свободы после получения оружия покидают свои подразделения и пытаются вернуться на территорию России
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
"Пополнение потерь подразделений российских оккупационных войск за счет заключенных лиц принесло дополнительные проблемы командованию. Так, завербованные военнослужащие из мест лишения свободы, после получения оружия покидают подразделения и ищут возможности вернуться на территорию РФ. По имеющейся информации, после поражения склада с боеприпасами в Херсонской области 17 октября этого года часть подразделения, которая привлекалась к его охране, получила ранения, а остальные - прибегли к бегству. Подразделения росгвардии под видом борьбы с ДРГ проводят мероприятия по поиску дезертиров", - пишут в Генштабе.
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