Власть Зеленского задолжала Вооруженным силам Украины 5,8 млрд грн, - расследование телеканала "Еспресо"

Об этом говорится в расследовании журналистам телеканала "Еспресо" специально для программы «Вечер с Николаем Княжицким".

Общая сумма долгов перед ВСУ - 5,8 миллиарда гривен. Это - двухлетний бюджет такого города как Полтава, годовой бюджет Кривого Рога и половина годовых бюджетов всей Нацгвардии и целого министерства культуры.

Трудно представить объемы халатности и разгильдяйства в главном оборонном ведомстве страны, где бы просто забыли записать соответствующие деньги в бюджет. Это выяснил журналист Юрий Бутусов, после публикации которого две недели назад вся страна и узнала о долге по зарплате в полтора миллиарда. И только после этого Министерство обороны подало в парламент запрос на изменения в бюджет, где попросили дополнительных 3,8 миллиарда.

"Это исключительно деньги на содержание личного состава. Оказалось, что министерство обороны просто забыло это записать в бюджет! Поэтому перебрасывало деньги за статьи на статьи расходов, пока не возник скандал. Начали разбираться - почему так случилось, почему нет комплексных системных решений и оказалось, что в целом задолженность по году - 5.8 млрд грн. " - сообщил главный редактор "Цензор.net" Юрий Бутусов



Как можно не учесть выплаты на финансовое обеспечение личного состава, элементарно запланированные по году? Как можно было потом согласиться на такой бюджет? Более того, уже традиционно - Зе-власть вместо исправлять ошибки, как всегда пускала пыль в глаза украинцам. Буквально еще неделю назад премьер Шмыгаль бил себя в грудь на трибуне парламента и говорил о том, что никаких долгов нет.



"Задолженности по обязательным выплатам перед военными у нас нет и быть не может. Конечно, относительно необходимых изменений в бюджет, если они будут, когда будет меняться ситуация. Соответствующие изменения будут подаваться на рассмотрение профильных комитетов и парламента ", - Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины. 11 сентября 2021 года.



Но Шмыгаль говорит лишь о обязательные выплаты, то есть об обычной зарплате. Волонтер и советник бывшего президента Юрий Бирюков приводит один интересный график: с 2014 по 2019 год заработок украинского военного стабильно повышался и для бойца на первой линии фронта он вырос до минимум 17 000 гривен. Начиная с 2019 года, этот процесс наглухо остановился и даже наоборот: Минобороны лишь обрастает долгами.



"Министерство обороны вместе с премьер-министром запутались в версиях лжи. То есть, денежное обеспечение скорее всего заплатят в этом году, но все дополнительные выплаты, как отпускные, компенсация за поднаем жилья и так далее - просто не выплатят. " - рассказал Юрий Бирюков



Также есть задолженность и перед гражданскими предприятиями, которые отправляют на сборы резервистов своих работников. По закону, в тот период, пока человек находится в армии на собрании, заработную плату ей насчитывает предприятие, а уже ему впоследствии эти деньги компенсирует Министерство обороны. Или не компенсирует.

"В этом вопросе огромная задолженность. Собственно даже вот у меня, я так же был на собрании резервистов и не так давно в отделе кадров узнал, что никаких перечислений от министерства обороны мой организация не получила еще еще ", - рассказал резервист и редактор проекту "Война за независимость" Юрий Руденко.

По разным статьям задолженность перед военнослужащими тянется от одного до шести месяцев. Возникает вопрос: как к такому доказали и почему долго молчали? Ответ прост: военный не может позволить себе критики, покинуть службу, выйти на забастовку, или что-то. В военных нет профсоюзов или омбудсмена, который мог бы защитить их права. В отличие от Европы или Соединенных Штатов, где есть свой уполномоченный от кадровых военных при головных эшелонах власти."В самих военнослужащих нет инструмента защиты своих прав, в том числе и материальных. Они абсолютно зависимы от всех, начиная от своего командира и заканчивая государством. И если учителя или шахтеры, не получая заработной платы, могут выйти на забастовку, то военнослужащий не может " - пояснила координатор медийной инициативы "За права человека" Ольга РешетиловаПо данным Радио Свобода, около 65% украинских военнослужащих оувольняются уже после завершения первого контракта. По разным оценкам, по состоянию на сейчас недокомплект кадрового потенциала в войсках составляет не менее 40 процентов."То есть, это выливается в полях. В том, что ту территорию, которой защищать 10 человек, защищает 5. И соответственно эти 5 человек в два раза меньше спят и в два раза меньше отдыхают. И соответственно как минимум в два раза менее эффективно работают", - пояснил Юрий РуденкоКонечно, можно вернуться к практике крымских офицеров времен Януковича, которые во время службы находили возможность подрабатывать таксистами, грузчиками, и тому подобное. Но совсем не до шуток, когда под майорских взяли в плен бойца 24 бригады Юрия Дьяченко, потому что на позиции он был один. Где, согласно штатному расписанию, их должно быть двое. Нехватка кадров и потеря человеческого потенциала - это самое страшное, что может быть в армии."Не знаю, можно ли говорить о саботаже - но скорее это коррупция в чистом виде и профнепригодность. Они не понимают, что с армией нельзя играть. Но они решили с армией поиграть. И это может привести к очень неприятным последствиям", - считает Юрий БирюковПолную ответственности за состояние своей армии несет верховный главнокомандующий. Это даже не предположение, это аксиома - так в любой армии. А Зеленский, который теперь облачился в патриота и спекулирует военными парадами и вояжами на фронт - каждый раз убегает от ответственности, как только правда выходит наружу. Вот и сейчас президент именно собирается на передовую. Поэтому, скорее всего, после целого ряда скандалов с долгами, какие-то деньги найдут, а горячие - закроют. Но разве кто-то на Банковой осознает стратегические последствия своей халатности, а может и вредительства? Чтобы получить качественный кадровый потенциал - нужны годы и капитальные ресурсы, чтобы потерять это все - год-другой. Да, пассионарии на долги не считаются и останутся в армии. Но можно получить профессиональную армию только за счет идейно мотивированных людей !? Потому многие из тех, кто мечтал стать военным - после таких историй трижды подумают, стоит ли выбирать для себя этот путь."Проблемы функционирования и обеспечения у нас мультиплицируются и усиливаются намного, в разы, очень плохой, не современной да не компетентной организацией службы. И это некомпетентная организация службы является основой всех проблем армии. У нас пока армия организована не как профессиональная, а она у нас исключительно контрактная. Это такой Майдан, я бы сказал - вооруженный Майдан! Это еще далеко от какого-то институционального развития и еще далеко от какой-то логики. " - считает Юрий БутусовМинистры Зеленского не способны написать в сознании оборонный бюджет, но при этом с пафосом строят новый флот где в 2035 году и покупают "Железный купол". Похоже, Зе-власть так и не осознала - война на агитации, которую они пытаются втюхать украинцам и война в реальном измерении - это различная война. И не дай нам Бог застать ту настоящую великую войну с таким горе-властью.