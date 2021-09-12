Зе-власть за два года увеличила государственный долг на 14 млрд долларов, - расследование Татьяны Чtрновjл

Об этом говорится в расследовании Татьяны Черновол специально для программы "Вечер с Николаем Княжицким" на Еспресо.TV.



Если ехать страной, невозможно не обратить внимание, как на "Большую стройку", так и на "большое расточительство". Выливаются из бетона самые дорогие в мире пешеходные мостики среди безлюдных полей, выкладываются плиткой тротуары вдоль пастбищ. Ни рациональности, ни экономии. Страна живет, словно сидит на нефтедолларах.

Но нефтедоллары - это не про нас. Откуда тогда деньги в стране, экономика которой себя не обеспечивает, особенно после целой серии убийственных локдаунов?

Особенно рекордным для роста государственного и гарантированного государством долга стал прошлый год. Только за один год в стране Зеленского государственный долг вырос, как за 5 лет президентства Порошенко. И это при том, что после Майдана страна куда больше нуждалась в заимствованиях, чем сейчас. Тогда речь шла не об уровне жизни, а о том, чтобы банально выжить... Вспомним, как Янукович истощил золотовалютные резервы, Россия отключила газ, от нас был отсечен индустриальный и угольный Донбасс, а с оккупацией Крыма мы потеряли добычу углеводородов в шельфе Черного моря. Стоит вспомнить, в каком нищем состоянии была наша защита - наша армия.

Однако в 2015 году при правительстве Яценюка государственный долг даже сократился. А в итоге майдановская власть за 5 с хвостиком лет добавила к долгу страны 9 млрд долларов, "зеленая" же власть только за два года - на треть больше, 14 млрд.



"На самом деле, мы будем иметь типичную ситуацию, как и было во времена Януковича. Тогда у него было большое строительство-2012, под которое бездумно брались кредиты из всех источников, а затем уже следующие власти - Яценюк, Порошенко, Гройсман - были вынуждены погашать эти кредиты. Нам люди "бросали камни в спину", - отметил министр инфраструктуры Украины в 2016-2019 гг. Владимир Омелян.

"Принципиально это проклятие следующего правительства. То есть у нас они так и меняются. Приходят люди ответственные, которые вынуждены из-за того, что накопились чрезвычайные долги, снижать уровень жизни населения, поднимать тарифы и так далее, чтобы каким-то образом свести концы с концами.

После этого приходят популисты, которые не учитывают такие вещи, они начинают тратить действительно безумные какие-то средства, и приходим к ситуации, когда наращивают долг", - объяснил политический эксперт Карл Волох.

На самом деле, существуют различные механизмы сдерживания наращивания государственного и гарантированного государством долга - в том числе международные, например МВФ. Международный валютный фонд контролирует, чтобы страны, с которым он сотрудничает, имели сбалансированный бюджет.

"На самом деле, как ни странно, индикатором того, насколько страна нормально ведет свое хозяйство, является работа с МВФ. У Януковича не было в последние два года ни одного кредита от МВФ, и долги накапливались другим путем. Так же и правительства Зеленского, которые не имеют помощи МВФ, так как у них не сходятся концы с концами", - добавил Карл Волох.



И действительно мы наблюдаем сложные отношения "Слуг народа" с МВФ, и не только из-за несбалансированности государственного бюджета, а также путем обмана.

В частности, в 2020 году Зе-команда получила согласие от МВФ увеличить дефицит государственного бюджета Украины, чтобы назанимать денег на борьбу с эпидемией и поддержку экономики в условиях карантина.

Для этого "Слуги народа" проголосовали за создание большого бюджетного фонда названного специально для МВФ "антиковидним". Чтобы наполнить этот фонд живыми средствами, страна влезла в миллиардные долги.

А в результате больницы не были своевременно обеспечены аппаратами искусственной вентиляции легких, у нас был недостаток банального кислорода и мы до сих пор отстаем по темпам вакцинации. Потому что из того фонда одни слезы пошли на медицину, львиную долю средств выгребла "Большая стройка".

Коронавирусная фонд изначально был создан не для финансирования мероприятий по борьбе с эпидемией, а чтобы обмануть МВФ и набраться этих долгов. Однако даже миллиардов антиковидного фонда хватило только на год строительства, государство продолжает набираться долгов и внутри страны, и за рубежом.



"Ноу-хау от украинской власти. Они вышли на рынок внешних заимствований и гордо рассказывают, что Укравтодор молодец, никогда не было такого доверия, но скромно умалчивают о том, что взяты деньги под государственные гарантии. То есть, отдавать их будет не Укравтодор, а государство Украина. Отдавать немало. Мы уже сейчас видим, что долговая нагрузка Укравтодора за последние полтора года строительных сезонов возросла почти до 100 млрд грн", - сообщил Владимир Омелян.

В итоге только для "Большого строительства" власть Зеленского уже увеличила государственный долг на 4 млрд долларов. Визуально это выглядит как 4 грузовые фуры, набитые под завязку стодолларовыми банкнотами, и весит такой груз соответственно 40 тонн.

Возникает логичный вопрос: а что тогда сдерживает любую власть пойти таким беспроигрышным путем - набраться долгов побольше, нагородить золотые горы, а свинью, то есть долги, подложить преемникам? Сдерживает МВФ, внутренние бюрократические механизмы, нормы, которые нарабатывает государство годами на собственном опыте, набивая шишки.

Однако в нынешней политической действительности эти механизмы сдерживания не срабатывают, потому что у Зеленского моновласть. Верховная Рада отменяет законы сдерживания, Офис президента в ручном режиме управляет любым должностным лицом.



В качестве доказательства этих слов разберемся в нынешней схеме преобразования долговых расписок в живые деньги для "Большого строительства". Сначала правительство позволяет государственному "Укравтодору" выпустить облигации под государственные гарантии.

Облигации - это долговые ценные бумаги с определенным сроком погашения. Их универсальность в том, что купить их, то есть дать в долг "Укравтодору", фактически может любой: резидент, нерезидент, физическое или юридическое лицо. Через указанный в облигациях срок "Укравтодор" возвращает владельцу облигаций средства с процентами. Это называется погасить облигации. Однако своих финансовых поступлений государственный строитель дорог имеет мало - это преимущественно дорожный сбор и акциз на продаже горючего. Тогда какой смысл давать в долг неплатежеспособному "Укравтодору"? А такой, что облигации под государственные гарантии. А это означает: не заплатит "Укравтодор" - заплатит государственный бюджет Украины.

В нашем случае "Укравтодору" не надо даже убеждать заемщика. Для него это делает сам президент Украины.

Владимир Зеленский пристроил на должность руководителя государственного "Укрэксимбанка" друга семьи Евгения Мецгера и поручил ему выкупать облигации "Укравтодора". Однако денежные аппетиты дорожного строительства безмерные, понятно, что банк быстро стал убыточным.

Тогда соответствующую команду от ОП получает Национальный банк Украины. В апреле 2020 года Нацбанк сносит один из предохранителей инфляции - принимает решение, что банки могут получать от Нацбанка живые деньги, так называемое рефинансирование под залог облигаций "Укравтодора" .Таким образом "Укрэксимбанк" отдает Нацбанку облигации "Укравтодора" и получает за это живые деньги, на выкупаемые новые облигации "Укравтодора". В результате в Нацбанке в активе - долговые расписки, у государственного "Укрэксимбанка" в активе - долговые расписки, у "Укравтодора" - государственные гарантии, а у дорожного картеля миллиарды живых средств на строительство, расточительство и на завышение стоимости строительства, что оппозиция небезосновательно назвала "Большим грабежом".

Кстати, описанная выше схема финансирования "Большого строительства" по своей природе является косвенным кредитованием правительства средствами Национального банка. А это, кстати, нарушает Конституцию Украины. Ведь в Конституции четко прописано, что главная задача НБУ - стабильность национальной валюты. Однако, когда НБУ финансирует правительство, это всегда заканчивается печатью гривни. Ведь в ряде долговых обязательств Нацбанк со своим печатным станком просто оказывается крайним.

"Зеленая власть" это не беспокоит только потому, что они откладывают время расплаты, а также радуются, что это ляжет на плечи преемников.



"Интересная вещь, что в прошлом году, в частности, те области, которые я объездил - это Запорожская, Днепропетровская, Николаевская, Херсонская, Одесская, - абсолютное большинство всех отремонтированных дорог сделано текущим средним ремонтом. И по типу этого ремонта гарантия была три года. То есть, на конец каденции, если Зеленский досидит до конца своего президентского срока, мы будем иметь ситуацию, когда все гарантийные обязательства будут завершены и состояние отремонтированных Зеленским дорог - это уже будет головная боль снова государства и налогоплательщиков. ", - отметил Владимир Омелян.

Другая проблема заключается в том, что битум для "Большого строительства" является самым дорогим в Европе.

Этот золотой по стоимости продукт нефтепереработки происхождения из страны-агрессора долго стране не прослужит, потому что такова природа асфальтовых дорог. Прогнозируем, что новостройки превратятся в хлам аккурат до срока погашения облигаций. А если к этому добавить неотвратимую инфляцию, то не позавидуешь той власти, на которую ляжет такой груз.

Вернемся к Виктору Януковичу. У Виктора Януковича был аналог "Большого строительства" - "Евро 2012". Под этим брендом тогда и был набран самый большой кейс гарантированных государством долгов. Государственные облигации, выпущенные под "Евро-2012" пришлось погашать даже ЗЕ-власти.

В государственных тендерах того строительства прослеживалось завышение цены. Журналисты тогда писали о системной коррупции. После побега Януковича из страны оказалось, что кража государственных средств через тендеры - это была лишь половина схемы. Другая половина - это была легализация похищенных средств. В уголовном деле ГПУ, условно названном делом Курченко, хотя там речь шла об Организованной преступной группировке Януковича, следствие вышло на очень масштабную схему отмывания средств: когда коррупционные откаты с тендеров перечислялись на счета ряда оффшоров, а далее через латвийские банки возвращались в госбюджет Украины. Не удивляйтесь, в госбюджет, но, как долговые заимствования. То есть коррупционеры давали в долг государству украденные у него же деньги. Технически это оформлялось через покупку государственных облигаций. Такой способ идеален для легализации коррупционных доходов. После погашения коррупционер получает средства с идеальной историей происхождения. Причем погашение долга - гарантировано. Иначе это дефолт страны.



Поэтому после побега Януковича майдановской власти с огромным трудом удалось конфисковать в госбюджет лишь небольшую часть коррупционных средств, отмытых таким образом, - полтора миллиарда долларов. И то только потому, что те облигации хранились в Украине на счетах Ощадбанка.



"Сейчас мы знаем только то, что нынешние чиновники официально покупают себе понемногу облигации - дают в долг государству. Мы знаем, что господин Зеленский, как и нынешний министр инфраструктуры, официально покупают ОВГЗ, потом продают. Зеленский забывает даже при этих операциях декларировать все эти вещи, потом вспоминает задним числом, что он что-то купил на 5000000 гривен. " - отметил Владимир Омелян.



Правда, сумма официально купленных "зелеными" властями облигаций не велика по сравнению с рекордом их продажи государством. К сожалению, о реальном положении дел в этой сфере мы узнаем только после смены власти.

Пока приходится наблюдать, как растет государственный долг.

Так что остается только надеяться, что нам повезет и на следующих выборах найдутся грамотные государственные управленцы, которых мы выберем и которые согласятся пойти в правительство камикадзе.

А тогда у нас появится повод для оптимизма: страна уже такое проходила после Януковича. Второй раз обычно легче.

