Зе-власть оправдывается за срыв спецоперации по "вагнеровцам", - генерал-лейтенант Забродский

Такое мнение он высказал в эфире программы "Вечер с Николаем Княжицким" на Еспресо.TV .



"По делу" вагнеровцев "раздаются комментарии от власти, они сами не согласовали. Поскольку председатель парламентской ВСК по" вагнеровцам "Марьяна Безуглая озвучила совсем другую версию, чем Офис президента. Несогласованность действий ГБР и заявлений может свидетельствовать о том, что власть пытается оправдать себя. Во-вторых, выглядит все так, что ВСК пытается выгородить определенных должностных лиц, которые могут быть причастны к утечке информации ", - считает Забродский.



Забродский отметил, что председатель ВСК по "вагнеровцам" Марьяна Безуглая пытается отвести внимание общества от главного вопроса: почему операция была перенесена и отменена и кто отдал такой приказ? Забродский добавил, что утверждений Безуглой о том, что это не была спецоперация, а только специальное мероприятие не хватит для ответов на вопросы по делу "вагнеровцев".



"Мы слышали фамилию пятого президента Украины Петра Порошенко в разы больше, чем действующих должностных лиц, причастных к срыву операции. Это попытка перевести расследование в совершенно другую плоскость, а не дать ответы на вопросы. Я надеюсь, что будет анонсировано продолжение работы комиссии, которая не будет получать инструкции с Банковой. Думаю, что будет проведена конструктивная беседа с господином генералом Бурбо, который непосредственно причастен к тем событиям ", - добавил Забродский.