Зе-власть на "Евровидении" "подарила" победу "своему" кандидату, - экс-сотрудник Нацсовета по вопросам телевидения и радио

Своей оценкой ситуации он поделился на фейсбуке, передает Эспрессо.TV .



"По моему личному мнению, в отборе на "Евровидение-2022", вполне возможно, имел место сговор между Офисом президента и менеджментом Общественного вещания.



Победила "нужная" власти артистка, которая, по правилам конкурса, разработанным, кстати, самим "Суспильным", не имела права вообще участвовать в национальном отборе", - считает Костинский.



"Как по мне, это типичный московский сценарий: власть и так называемое Общественное отбирают у людей право выбирать своих кандидатов. Власть "дарит" победу "своему" кандидату", - пишет Сергей Костинский.



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При этом им приводится "рецепт выхода из скандальной ситуации" для "Суспильного", с тем чтобы "спасти свою репутацию":



"1. Увольнение Ярослава Лодыгина с должности члена правления НСТУ из-за манипуляций, которые произошли во время национального отбора, или, как минимум, временное отстранение от исполнения должностных функций на период проведения служебной проверки.



2. Дисквалификация Алины Паш за нарушение условий конкурса (посещение Крыма).



3. Определение дальнейшей участи отбора".



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