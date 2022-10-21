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OPINION

Зе и Ко. Неизвестные страницы знаменитого труда Диогена Лаэртского "О жизни, учениях и выражениях знаменитых философов"

Игорь Танчин
21 октября, 2022 пятница
12:15
Мнение

По свидетельству очевидцев, Зеленский оставил множество произведений (так называемых "видосиков"), однако ни одно из них до нас не дошло, поскольку записаны они были не на глине или папирусе, но на цифровом формате

Зеленский

Зеленский, сын Александра (а, по мнению других, сын Коломойского). Заявлял, что не был ничьим слушателем, а сам научился от себя, однако некоторые говорят, что он был учеником Маслякова и учителем Юзика. Родился во Внутренней Скитии, недалеко от 95 квартала.

Как сообщила Мендель в "Хронологии", Зеленский появился на свет во времена тирана Брежнева, за два года перед XXII Олимпийскими играми. Хотя отец его якобы был учителем, сам он нигде не учился, зато был очень острым и очень красивым из себя. Говорят, что Масляков, встретив его в узком переулке, перегородил посохом дорогу и спросил, где можно купить определенные блюда и напитки. Получив ответ, продолжил: "А где можно стать веселым и знаменитым?" И когда Зеленский затруднился ответить, сказал ему: "Так, иди за мной и узнаешь". С тех пор стал Зеленский скоморохом, выступая на многолюдных площадях, в театрах и на банкетах богачей и аристократов. Следовательно, насмотревшись на сильных мира сего, он решил и себе стать таким, как они: "Я политик, политик талантливый, — сказал он, — ибо если они политики, то и я тоже!"

По свидетельству очевидцев, Зеленский оставил множество произведений (так называемых "видосиков"), однако ни одно из них до нас не дошло, поскольку записаны они были не на глине или папирусе, но на цифровом формате. Поэтому информация о его философских взглядах весьма противоречива.

Некоторые исследователи считают его представителем школы номиналистов, утверждая, что Зеленский верил, что реальность может меняться в зависимости от того, как он ее назовет. Скажем, если войну назвать миром, то враги перестанут наступать, а если громко и отчетливо произнести девяносто девять раз, что коррупция в Украине преодолена, то она тут же исчезнет. По другим данным, сам Зеленский свою философию называл позитивистской, говоря, что он за все положительное, приносящее пользу и наслаждение и против всего негативного, приносящего вред и страдания.

За свои взгляды был восхвален народом и избран архонтом, приняв имя Янелох Первый. Обещал править в согласии с олигархами и народом, однако очень скоро ему все это наскучило и он сосредоточился на развлечениях, поездках в колесницах и созерцании природы. Однако когда коварные враги напали на Внутреннюю Скитию, Зеленский неожиданно для многих, говорят, в том числе даже и для себя, показал себя с наилучшей стороны и тем прославился на всю Ойкумену. Народ же был от него в восторге и возвеличил его так, что из всех мужей только у Шевченко обладает большей славою, но не тот Шевченко, ныне живущий олимпионик, а тот давно умерший рапсод.

Коломойский

Коломойский – ростовщик из Днепра на берегу Бористена. Знаменитый Википедиос пишет, что в молодости он был инженером и был таким бедным, чтобы выжить должен сдавать пустую керамическую тару. Но так пишут недоброжелатели. После краха империи, будучи находчивым от природы, занялся бизнесом и потому добился незаурядных успехов. У учителей не было, если не учитывать того, что ездил в Израиль и некоторое время жил там у местных жрецов.

По философским взглядам он близок к пифагорейцам и подобно им считает цифры божественными атрибутами, священными знаками, благоговея перед ними. Особенно склоняется перед цифрами, составленными в большие числа, особенно тогда, когда эти числа являются выражением вечнозеленых денежных знаков. Знаки эти он любит до безумия, готов соревноваться за них хоть с Богом, хоть с чертом, хоть с сенатом и народом Украинским, а однажды даже выступил на прю против опасного кровавого тирана Путина. О Коломойском говорят, что за деньги он готов на все, даже на добрые дела. Именно за одно из таких редких в его выполнении добрых дел — организацию сопротивления чужеземному тирану — днепряне доверили Коломойскому власть над своим полисом. Однако чуть позже тиран Порошенко отобрал ее вместе с его частным ростовщическим магазином. К счастью для Коломойского, он все же успел скрыть не только все свои деньги, но и с ними немало чужих.

Из известнейших его высказываний дошли до нас три следующих. Первое, приписываемое также Фалесу, что за три вещи он благодарит судьбу: во-первых, что он магнат, а не посполитый; во-вторых, что он мужчина, а не женщина; в-третьих, что он иудей, а не гой. Также он сказал, что между богатством и бедностью не существует никакой разницы. "Почему же ты постоянно стремишься к наживе, вместо того, чтобы поделиться своим имуществом с нуждающимися?" – спросили его. "Именно поэтому", — ответил Коломойский. И третье – о том, как его спросили, можно ли скрыть от американцев финансовое мошенничество. "Нет, даже одну только мысль об этом!" - сказал Коломойский.

Облик его величественный, борода ухоженная, а голос благозвучный – обо всем этом нам известно из рассказов многочисленной клиентеллы и скоморохов, питающихся от Коломойского стола. Одним из любимых скоморохов до недавнего времени считался действующий архонт Зеленский, по одним данным, сын, а по другим – воспитанник Коломойского. Последний научил Зеленского всему, что тот умел: носить скромную одежду, презирать роскошные кортежи, любить мир и не любить тирана. В "Поучении", предназначенном для особо доверенных, Коломойский учит: "Власть народа, Зеленский, крепче тирании. Будь же в счастье умеренным, а в несчастье — разумным. И главное: оставайся ты для наставника искренним, заговоjd придерживайся и обязательства выполняй!"

- Да, да, да, да, — отвечал ему на это Зеленский. А вот что он при этом думал, об этом никто не знает. Коломойский ведь был очень профессиональным наставником.

Специально для Эспрессо.

Об авторе. Игорь Танчин, политолог, журналист.

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