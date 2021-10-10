"ZE corruption". В Лондоне пикетировали незадекларированные апартаменты "Квартала"

Представитель общественной организации "Лондон Евромайдан" (London Euromaidan) Андрей Бубернак рассказал, что к акции присоединились возмущенные коррупцией и отмыванием денег тамошние украинцы, а также их друзья и единомышленники, передает Еспресо.TV.



















"Недавно было опубликовано расследование Pandora Papers о том, как Зеленский отмыл деньги Коломойского из ПриватБанка через офшоры и купил себе в Лондоне квартиру, а может и не одну, которая не была задекларирована... Мы пришли сюда показать свое понимание ситуации, которая в принципе не изменилась за период его президентства. То есть коррупция в Украине осталась на том же уровне, а может и вышла на новый. И Зеленский своим примером показал, что он не то что борется с ней, а участвует в коррупционных схемах", - приводит слова Бубернака издание Буквы.



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Он добавил, что участникам акции нужны не объяснения, а реальные шаги как Зеленского, так и его команды.

"Каждый должен отвечать за свои поступки. Пусть Зеленский отвечает за свои поступки перед гражданами Украины. Пусть вернет деньги в Украину. Продаст квартиру, продаст пару квартир... Пусть их задекларирует. Каждый вправе иметь жилье - никто не возражает. Но пусть оно будет заработано честным способом и тяжелым трудом ", - отметил Андрей Бубернак.Участники акции держали плакаты с надписями: "Зеленский - коррупционер!", "Продай квартиру - верни деньги", "ZE corruption", "ZE позор".Также акцию поддержала организация European Democrat Students. Это студенческая организация Европейской народной партии.Цель организации - способствовать созданию свободной, демократической и объединенной Европы.В расследовании Pandora Papers и в новом документальном фильме от команды "Слидство.Инфо" под названием "Офшор 95" утверждается, что бизнес-структуры Зеленского могли не платить налоги в Украине в период с 2012 по 2019 год. С этой целью якобы был открыт ряд офшорных компаний, которыми кроме Зеленского владели его партнеры по "Кварталу 95". Один из них - Сергей Шефир, который сейчас работает первым помощником президента. Другой - Иван Баканов, нынешний глава СБУ.Начиная с 2012 года офшоры владельцев и учредителей "Квартала 95" получили более $40 млн от компаний, связанных с олигархом Игорем Коломойским, утверждают в "Слидство.Инфо".Эти же офшорные компании владеют квартирами в Лондоне общей стоимостью около $7,5 млн.Две квартиры принадлежат фирме Сергея Шефира. Одна из них расположена в доме под названием Chalfont Court. Вход в него находится напротив дома 221В на Baker Street. Цена этой квартиры на момент покупки в 2018 году составила около $3 млн.Другая лондонская квартира, которой владеет фирма Шефира, расположенав здании Clarence Gate Gardens, что в нескольких шагах от первого места. В 2016 году она стоила $2,1 млн.Третья квартира через офшорные фирмы принадлежит кварталовцу Андрею Яковлеву и расположена в здании Westminster Palace Gardens. Ее цена на момент покупки - более $2,3 млн. От этого дома до Вестминстерского дворца, где собираются британские парламентарии, пешком можно дойти за 5 минут.