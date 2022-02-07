Здоровое питание и экологическое производство: Зеленский поручил разработать план трансформации продовольственных систем Украины к 2030 году

Об этом идет речь в Указе №41/2022, сообщает Еспресо.TV.



"Кабинету министров Украины обеспечить в двухмесячный срок разработку с участием ведущих отечественных и международных экспертов и с учетом Целей устойчивого развития Украины на период до 2030 года, определенных Указом Президента Украины от 30 сентября 2019 года № 722, и утвердить план мероприятий по трансформации продовольственных систем в Украине на период до 2030 года", - говорится в документе.



В плане должны быть определены национальные приоритеты трансформации продовольственных систем в Украине на период до 2030 года по таким направлениям, как здоровое питание, лояльное к окружающей среде производство, устойчивость к рыночной нестабильности и доступность пищевых продуктов для всех групп населения.



Правительство также должно предусмотреть внедрение системы мониторинга реализации национальных приоритетов трансформации продовольственных систем в Украине до 2030 года с обязательным обнародованием результатов такого мониторинга ежегодно до 1 марта.



"Указ разработан в целях устойчивого экономического развития Украины, обеспечения национальных интересов в сфере продовольственной безопасности и дальнейшего утверждения нашего государства как одного из мировых лидеров поставок отдельных видов сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров", - отмечается в документе.



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