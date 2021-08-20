#ЗдороваУкраїна30: Зеленский присоединился к спортивному челенджу в вышиванках
Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в челендже #ЗдороваУкраЇна30
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
"Я, Владимир Зеленский, президент Украины, принимаю челлендж #ЗдороваУкраїна30 и передаю его НОК Украины и олимпийской команде / NOC of Ukraine and the Olympic Team", - заявил Зеленский.
Он отметил, что надо:
1) надеть вышиванку;
2) выполнить свое любимое физическое упражнение 30 раз;
3) отметить человека, которому передаешь челендж.
"Сергей Назарович Бубка, принимайте эстафету", - добавил президент.
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