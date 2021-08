ЗдороваУкраїна30: Зеленский присоединился к спортивному челенджу в вышиванках

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Я, Владимир Зеленский, президент Украины, принимаю челлендж #ЗдороваУкраїна30 и передаю его НОК Украины и олимпийской команде / NOC of Ukraine and the Olympic Team", - заявил Зеленский.

Он отметил, что надо:

1) надеть вышиванку;

2) выполнить свое любимое физическое упражнение 30 раз;

3) отметить человека, которому передаешь челендж.

"Сергей Назарович Бубка, принимайте эстафету", - добавил президент.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb