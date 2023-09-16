Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мнение Здесь живет свет
OPINION

Здесь живет свет

16 сентября, 2023 суббота
20:07
Мнение

Спасая пятерых маленьких детей, наши соседи уехали в Польшу вскоре после начала войны

Недавно они позвонили моей жене и попросили открыть брошеный дом, в котором уже второй год никто не живет, и сделать фотокопии необходимых для образования документов. Возвращаться в Украину в ближайшее время они не собираются. Здесь и дальше слишком опасно для семьи с детьми.

Мне не раз приходилось заходить в брошеные дома. Они имеют общие приметы – затхлый запах, отсыревшие стены, обвисшие, отклеившиеся обои, трещины на потолке, куски штукатурки на полу.

Однако здесь все выглядело совсем по-иному. Казалось, что семья уехала не в марте 2022 года, а позавчера. Расстеленные детские кроватки. Книги и бумаги. Неловкие, но оттого еще более милые детские рисунки. Мягкие игрушки, все эти мишки, зайчики и пингвины, которые, казалось, удивленно подняли головы, услышав наши шаги – неужели, неужели вернулись милые хозяева, неужели закончилась безбожно долгая немая пауза и мы снова будем самозабвенно веселиться, забыв о войне, как о дурном сне?

Читайте также: Похвала мужеству

Здесь было чисто и уютно. Здесь жил свет.

Жена принялась фотографировать документы, а я оглядывался по дому – и удивлялся, настолько обжитым и приветливым был он, ничуть не заброшенным. Может, какие-то беспризорные ангелы поселились в нем и принялись хозяйничать, спрашивал я себя. Может, ангелы-хранители украинских детей, убитых россиянами в Мариуполе или в соседней Буче, прилетели сюда, потеряв тех, кого они должны беречь и сопровождать всю жизнь, безработные теперь и без вины виноватые, боятся предстать перед глазами Божьими, заслоняют белоснежными крыльями глаза от стыда и невыразимого сожаления, потому что вот, не сумели защитить крошечные жизни от поругания, от изнасилований и "искандеров", от сатанинского государства, которое столетиями взахлеб пьет украинскую кровь - и никак не может напиться.

Я смотрю на жену, которая разговаривает по телефону с соседкой, выясняя, где именно лежит документ об образовании, и вспоминаю ее стихотворение, которое сегодня почему-то кажется мне посвященным погибшим детям, хотя, как всегда в случае с поэзией, это не так, или не совсем так, или и да, и нет...

где живет свет свет живет нигде

просто приходит просто себе уходит

светит спокойно наша свеча на двоих

падают листья спит беззащитный мох

в тишине смиренный дождь бесшумно идет

где живет свет свет живет нигде

Богдана Матияш

Читайте также: Поэт и война

– Вы должны свидетельствовать, – настойчиво говорит польская приятельница, недавно устроившая нам творческий вечер в Гданьске. – Вы должны писать, говорить, выступать со всех возможных площадок, чтобы весь мир знал о российских преступлениях, чтобы никому не хотелось забыть о них либо приуменьшить, либо отвести глаза и сделать вид, будто ничего особенного не произошло.

Как вот пресловутому папе Франциску, случайному человеку на святом месте, продолжаю ее мысль, который недавно восхищался имперскими "подвигами" и "добродетелями" российских царей Петра I и Екатерины II.

Папа не знает, не понимает и уже не поймет, что в генетическом коде украинского народа нет места для признания и одобрения этих чудовищ. Что в украинском сердце навеки запечатлены убийственно точные характеристики Тараса Шевченко:

А він руку простягає,

Мов світ увесь хоче

Загарбати. Хто ж це такий?

От собі й читаю,

Що на скелі наковано:

Первому — вторая

Таке диво наставила.

Тепер же я знаю:

Це той первий, що розпинав

Нашу Україну,

А вторая доканала

Вдову сиротину.

Кати! кати! людоїди!

Неосмотрительно восторгаясь неприемлемыми для украинцев фигурами, Папа на самом деле восхищается людоедством, увещевая молодых российских католиков быть каннибалами не хуже. Меж тем в нашей исторической памяти текут и текут реки крови, которую пролили россияне. Плывут, покачиваясь на кровавых волнах, плоты с замученными казаками, защитниками Батурина, которых приказал распять садист Меньшиков на страх всем будущим украинским поколениям. Пылают храмы (хочу заверить папу, что не хуже будут гореть и католические святыни, когда российские убийцы в очередной раз переступят границу и отправятся на Запад). Катятся отсеченные детские головы. Мы находили не один маленький череп при раскопках в Батурине, когда восстанавливали Цитадель.

Читайте также: Война как пост

Поэтому – да, мы должны свидетельствовать и оказывать упорное сопротивление попыткам оправдать преступления россиян или заставить нас вести диалог с ними. Нам не о чем говорить с палачами. Полнарода из-за них оказалось в изгнании. Десятки тысяч самых смелых, самых доблестных защитников Украины отдали жизнь, пытаясь остановить Зверя. Тысячи страдают в плену, в бесчеловечных условиях содержания.

Вместо того чтобы восхищаться царями-палачами, папа лучше приложил бы усилия, чтобы освободить двух греко-католических священников, длительно пребывающих в российской неволе; их имена должны были бы упоминать на каждой воскресной литургии. Может быть, Бог окажется действеннее этого расслабленного престарелого человека, который годами безуспешно пытается возглавлять такое ответственное правительство.

Закатное солнце заглядывает в окна заброшенного дома. На смартфоне снова выскакивает предупреждение о воздушной тревоге. Это уже третья или четвертая сегодня, не помню. Соседи правильно сделали, что уехали отсюда. Днем и ночью раздавались взрывы, у женщины из-за страха и нервотрепки пропало молоко, нечем кормить младшего. Но настанет день, шепчет на ухо ангел, живущий в заброшенной избе, и они снова поступят правильно, потому что соберут детей, рассеянных, как мелкий мак, по миру, и вернутся. Да хранят их силы небесные. Пусть хранят эти семена, посеянные Богом, семена, с которых впоследствии взойдет и разрастется новый украинский народ.

А дом мы постережем. От злых людей и нехороших случаев. Как не оберегать дом, в котором живут ангелы и плюшевые медвежата, дом с доверительно расстеленными детскими кроватями, дом, полный света надежды. Ведь этот брошенный дом – вся наша Украина теперь. И другого дома у нас нет и не будет.

Специально для Еспресо

Об авторе. Константин Москалец, писатель

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Новости
Украина
геноцид
російська армія
военные силы Украины
беженцы
Война с Россией
Папа Римський Франциск
Читайте также:
Автор Антон Швец
15 сентября, 2023 пятница
Кто насчитал Коломойскому $440 миллиардов?
Алексей Голобуцкий
Автор Алексей Голобуцкий
16 сентября, 2023 суббота
Новый счетчик Шуфрича
поле, пшениця, зерно
15 сентября, 2023 пятница
В Минэкономики заявили, что спор с Польшей по поводу зерна перешел в плоскость темы вступления в ЕС
Киев
+17°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.65
    Покупка 37.65
    Продажа 38.39
  • EUR
    Покупка 40.32
    Продажа 41.28
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
16 сентября
19:52
Обновлено
Во время игры "Оболони" с "Шахтером"
"Оболонь" проиграла "Шахтеру". Расписание и результаты матчей 7-го тура УПЛ
18:33
За последние 2,5 месяца стоимость экологического ущерба от войны выросла почти на $1,5 млрд, - Министерство экологии
18:21
Эксклюзив
Путин вспомнил о Чубайсе неслучайно, - Фейгин
18:19
Русские военные
За полтора года большой войны с Украиной Россия потратила около $167,3 млрд, - Forbes
18:08
Эксклюзив
На линии фронта несовершеннолетние иногда эвакуируются самостоятельно, - правозащитница Касьянова
18:06
OPINION
Как украинцы будут учить россиян их истории
18:04
МОЗ создало горячую линию для раненых военных
18:01
Интервью
Как Арсен Жумадилов планирует изменить систему обеспечения армии. Большой разговор "Еспресо"
17:46
Perseverance
Эксперимент на Марсе доказал, что из его атмосферы можно получить кислород, - NASA
17:44
Обновлено
"Деньги на ВСУ!" У входа в мэрии Киева и Одессы прошли митинги против чрезмерных расходов на тротуары
17:39
РФ превращает гражданские больницы в военные госпитали в оккупированном Крыму, - Нацсопротивление
17:29
Эксклюзив
Умань во время Рош ха-Шана
Рош ха-Шана в Умани: сколько иностранцев приехало, как реагируют на воздушную тревогу, что делает полиция Украины и Израиля
17:28
Эксклюзив
Армения
В Армении может произойти военный мятеж, - экс-председатель оборонного штаба Нагорного Карабаха
17:14
Обновлено
Россияне ударили по Бериславу на Херсонщине: ранена женщина
17:01
Лента украинского режиссера Дроня "Дом за стеклом" вошла в конкурсную программу Варшавского международного кинофестиваля
17:00
Эксклюзив
Пришло время для поставки Украине F-16 и ATACMS, - дипломат Брайза
16:49
Продавал услуги 6 женщин и несовершеннолетней: в Житомирской области схватили сутенера
16:34
Верховный Суд запретил застройку земли Университета Карпенко-Карого
16:07
ГУР: в боях за Гостомельский аэропорт РФ потеряла около 200 элитных специалистов по захвату аэродромов
16:04
OPINION
Вадим Денисенко
Ритуальное убийство условного Чубайса
15:56
Обновлено
Россияне обстреляли Казачью Лопань и Купянский район Харьковской области: 2 погибших, 2 раненых
15:47
В Крыму оккупационные власти РФ продают на аукционах частное имущество украинцев
15:43
Обновлено
Россия нанесла 5 ракетных ударов по Харькову: ранены пять человек
15:30
Обзор
Усик – Фьюри, украинец и Формула-1, сборная Украины и Евро-2024: главные новости украинского спорта за неделю
15:17
Минэкономики приняло Национальную стратегию преодоления гендерного разрыва в оплате труда до 2030 года
15:07
Польша с 17 сентября запрещает въезд на автомобилях с российскими номерами
15:05
"Живем, как в 90-е", - в городском совете Мариуполя рассказали о ситуации с зарплатами в городе
15:05
У 47-й бригады "Магура" новый командир, - СМИ
14:56
Эксклюзив
В Силах обороны отметили, что враг сегодня довольно интересно разместил корабельную группировку
14:54
Минобороны РФ обвинило Украину в атаке дрона по Белгородской области
14:50
НБУ разрешил банкам продавать больше наличной валюты, а население сможет чаще оплачивать лечение за границей
14:47
Национальная оперетта Украины открыла 89-й театральный сезон
14:18
Россия 118 раз атаковала украинские порты после выхода из зернового соглашения
14:13
Инфографика
Курс валют на 16 сентября: сколько стоит доллар и евро
14:07
OPINION
Мобилизация от власти: инициативы не выдерживают критики
14:00
Эксклюзив
Американский дипломат Брайза объяснил, что на самом деле прикрывает Россия и Турция зерновым соглашением
13:57
Первые гражданские суда прошли по временному коридору в украинские порты
13:24
Эксклюзив
Фейгин: Удары по территории РФ и оккупированному Крыму ведут к обнулению смысла так называемой СВО
13:04
Михаил Подоляк
Подоляк назвал причины, по которым Россия стремится к "переговорам"
13:01
Эксклюзив
Годовщина похищения Георгия Гонгадзе: в Киеве почтили память журналиста и медийщиков, погибших в войне с Россией
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV