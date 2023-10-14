"Здесь в Карпатах встретились интеллектуалы, которые хотят изменить страну": Княжицкий о международном форуме Via Carpatia

Об этом он заявил в эфире телеканала "Еспресо".

Мне нравится все, что происходит, мне кажется, что важно, что здесь в Карпатах, в Карпатском регионе общались между собой украинские интеллектуалы, писатели, творческие люди, общественные деятели, те, кто хочет изменить страну, и смотрели и знакомились с творчеством друг друга ", – комментирует он.

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Княжицкий добавил, что мероприятие всегда происходило в Верховине, или в Криворовне, а сейчас, в военное время, приходится много делать в убежищах.

"Но Ивано-Франковск прекрасный, теплый, прекрасный город, сердце украинских Карпат. Так что я очень доволен и приглашаю всех, кто еще не доехал, сюда приезжать", - подчеркнул депутат.