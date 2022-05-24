"Здесь уже бунт начался, 80% в бой не идут": оккупант пожаловался жене на огромные потери и недоплату денег
В новом перехвате телефонного разговора оккупант жалуется жене на ужасы войны и обман со стороны своего командования
Об этом сообщают в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.
Российский захватчик говорит, что уже устал и жалуется, что очень много трупов среди российских военных.
"Я устал от этого. Здесь безумие. Никогда не думал, что так в жизни сложится и я буду в таком дерьме. 10 числа снова зарплата придет, ну и снова нас на… (обманут). Как всегда. Планировали 10 тысяч в сутки. А они на… (обманули). Здесь уже реально бунт начался. И 80% даже в бой не идут. И мы в бой не идем. Я на стройке больше зарабатываю", – рассказал россиянин.
Он также указывает на огромные потери во многих подразделениях.
"Друзей потерял многих. 15-ю самарскую бригаду вообще роз… (разбили) в г… (вдребезги). Из двух тысяч человек осталось 400. 30-ту роз… (разбили) так, что там вообще в живых никого не осталось. 21 -а бригада – вообще в г… (вдребезги). Просто одни трупы. Я такое увидел – это страшно. Я плачу, рыдаю каждый раз".
Кроме того, в разговоре с женой оккупант объясняет, что нельзя никому доверять, потому что вокруг только враги.
"Нет такого, чтобы "ЛНР", "ДНР" были за россию. Них… (ничего) подобного. Все враги".
- Напомним, СБУ перехватила разговор, в котором оккупант жалуется на нехватку ресурсов и завидует оружию ВСУ
- В перехваченном разговоре от 15 мая оккупанты сами признаются, что используют в Украине фосфорные и кассетные средства поражения, запрещенные международными конвенциями
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