Здесь раненых бросают, они никому не нужны и умирают в поле. ГУР обнародовало перехваченный разговор оккупанта
Российский оккупант рассказал о том, как военные РФ стреляют вслепую, иногда даже не знают, куда и по каким целям
Об этом информирует пресс-служба Главного управления разведки МОУ в утреннем перехвате.
"Мы стреляем в слепую. Мы даже не знаем куда, по каким целям", – объясняет рашистский артиллерист своей жене и матери. Добавляет, что бывает стреляют и "по своим".
Захватчик также добавляет, что командир их батальона был тяжело ранен.
"Полтора месяца половина мозга не работала и половина тела. Сейчас восстановилось. Он никого не узнает. Ну и все, он дурак", – говорит оккупант.
Россиянин говорит, что в их подразделении около двухсот убитых и никто не уносит их тела с поля боя.
"Здесь раненых оставляют и они на х… (совсем) никому не нужны. И они умирают в поле. Потому что никто их не забирает", – говорит оккупант.
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