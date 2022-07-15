Здесь раненых бросают, они никому не нужны и умирают в поле. ГУР обнародовало перехваченный разговор оккупанта

Об этом информирует пресс-служба Главного управления разведки МОУ в утреннем перехвате.

"Мы стреляем в слепую. Мы даже не знаем куда, по каким целям", – объясняет рашистский артиллерист своей жене и матери. Добавляет, что бывает стреляют и "по своим".

Захватчик также добавляет, что командир их батальона был тяжело ранен.

"Полтора месяца половина мозга не работала и половина тела. Сейчас восстановилось. Он никого не узнает. Ну и все, он дурак", – говорит оккупант.

Россиянин говорит, что в их подразделении около двухсот убитых и никто не уносит их тела с поля боя.

"Здесь раненых оставляют и они на х… (совсем) никому не нужны. И они умирают в поле. Потому что никто их не забирает", – говорит оккупант.

12 июля самопровозглашенный президент Беларуси заявил, откуда "Запад нападет на Россию".

12 июля ГУР сообщило , что российские офицеры не желают ехать на войну в Украину, а генералы срочно переводят родственников на более "безопасную" службу в Сирии.

14 июля ГУР сообщило , что белорусские власти дали негласное указание не препятствовать фактам контрабандной деятельности на границах с Украиной, Польшей и Литвой.

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