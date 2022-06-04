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Главная война с Россией "Здесь прилеты таке конкретные". Депутат Госдумы Журавлев воюет против Украины в Авдеевке

"Здесь прилеты таке конкретные". Депутат Госдумы Журавлев воюет против Украины в Авдеевке

4 июня, 2022 суббота
19:54
война с Россией Алексей Журавлев

Глава российской шовинистической партии "Родина", депутат Государственной думы РФ Алексей Журавлев сейчас находится в ОРДО, где присоединился к оккупантам в составе формирования наемников "Пятнашка"

Об этом свидетельствуют последние сообщения политика на его официальном канале в Telegram.

Журавлева, в частности, можно увидеть с автоматом и пистолетом.

По его утверждению, он находится на передовой. Действует с "интернациональным" формированием "Пятнашки", куда входят наемники из оккупированных россиянами частей Грузии (Абхазия, Южная Осетия).

"Едем на передовую. "Пятнашка" сейчас воюет под Авдеевкой, где сосредоточены едва ли не самые серьезные на Донбассе силы противника (защитников Украины, – ред.)", - сообщил Журавлев утром, опубликовав свое фото с автоматом в авто.

Затем он показывал фото и видео применения против ВСУ беспилотника.

"Птичку" запустили, принимаем сигнал и корректируем", - объяснил действия оккупантов Алексей Журавлев.

Дальше член Госдумы стал прятаться в блиндаже россиян.

"Здесь прилеты такие (с украинской стороны, – ред.) конкретные", - сказал он.

  • Журавлев известен своими выступлениями на пропагандистских федеральных телеканалах РФ, в которых он использует оскорбительную лексику в адрес украинских и западных политиков и выступает с угрозами, например с призывами применить ядерное оружие.

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Южная Осетия
Авдеевка
наемники
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