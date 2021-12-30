Здесь постоянная угроза война, - Луческу рассказал румынским СМИ о ситуации в Украине и дал пожелания на 2022 год

Об этом сообщает румынское издание GSP .



Луческу также рассказал румынским СМИ, что в Украине есть психоз из-за угрозы полномасштабного военного наступления из РФ.



"Избавимся от этой пандемии раз и навсегда. Очевидно, есть психоз из-за возможного вооруженного конфликта, потому что есть постоянная угроза война. Некоторые из лидеров не осознают этого. Надеюсь, что что бы ни случилось, люди будут полны энтузиазма. Завтра будет другой день", – сказал главный тренер "Динамо" Мирча Луческу.

22 декабря Луческу был признан лучшим тренером в 2021 году в Румынии.

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