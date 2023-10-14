"Здесь однозначно есть прямые связи": израильский дипломат Мильман о причастности Кремля к атаке ХАМАС на Израиль

Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.

"Было прямое вмешательство России в подготовку к этому вторжению ХАМАСа на нашу территорию. Я объясню, как это все прояснилось. Во-первых, между ХАМАСом и Россией есть постоянные контакты, делегация ХАМАСа ездит в Москву. Даже в прошлом году их Лавров принимал в Москве. Эти визиты проходят в течение многих лет.Второй момент – выяснилось много интересных вещей из интервью одного из высокопоставленных деятелей руководства ХАМАС российскому пропагандистскому каналу, который сказал, что Россия разрешила и дала ХАМАС лицензию на строительство завода в Газе по производству автоматов Калашникова и патронов к ним. Мы этого не знали, потому что давно этот завод разбомбили бы", - отметил израильский дипломат.

По его словам, относительно оружия, из которого пришли террористы в Израиль, это РПГ (ручной противотанковый гранатомет – ред.), "Корнет" (противотанковый ракетный комплекс - ред.), "Стрела" (переносной зенитно-ракетный комплекс - ред. ), Калашниковы, гранаты и так далее. Вполне возможно, что часть этого оружия пришла им из Ирана. Это будут проверять, потому что у Ирана также есть лицензия на производство этого оружия. Но часть оружия явно поступила из Москвы, особенно такие как "корнеты" и прочее

"Далее этот же один из хамасских лидеров сказал фразу, что Москва знала о подготовке и о планах ХАМАСа. То есть, если Москва видит в Израиле такого друга, то почему она не предупредила нас? Также этот высокопоставленный чиновник еще отметил, что после вторжения в Израиль, Начавшееся примерно в 6:28 в субботу 7 октября, через полчаса ХАМАС связался с друзьями в Москве и сообщил о начале операции, зачем московские друзья выразили большую симпатию и поддержку, пожелав успеха в этой операции. и ХАМАСом, учитывая тот факт, что на сегодняшний день Кремль является стратегическим военным партнером Ирана, то могли были и трехсторонние контакты", - подчеркнул Аркадий Мильман.

Мильман добавил, что часть хамасцев тренировалась в иранских лагерях, а также на территории Ливана, Сирии.

"Поэтому однозначно можем говорить, что есть прямые связи. Безусловно, мы будем расследовать это. Надеюсь, наша разведка приложит усилия, чтобы докопаться до фактов и иметь четкие подтверждения. А потом будем предъявлять Кремлю наш счет по этому поводу", – резюмировал бывший посол России в Израиле.

Война в Израиле

7 октября палестинские вооруженные формирования ХАМАС и "Исламский джихад" сразу в нескольких местах с воздуха и на суше начали массированную атаку на государство Израиль. Глава вооруженного крыла ХАМАС Мухаммед ад-Дейфа заявил, что его боевики начали операцию "Наводнение Аль-Аксы". По его словам, эти действия призваны защитить мечеть Аль-Акса в Иерусалиме. Палестинцы выпустили по территории Израиля 2-3 тыс. ракет и одновременно захватили 7 общин на юге.

Премьер-министр Беньямин Нетаньяху выступил с заявлением о вторжении боевиков ХАМАСа в Израиль и заявил, что страна находится " в состоянии войны ". Правительство страны применило так называемый пункт 40 Алеф, официально объявив о состоянии войны с 06:00 7 октября. Последний раз это происходило 50 лет назад, во время Войны Судного дня 1973-го.

Утром 8 октября ливанская Хезболла объявила о присоединении к силам ХАМАС и взяла на себя ответственность за обстрелы ракетами и минометами базы ЦАХАЛ на севере Израиля. Палестинский Исламский джихад также заявил , что его боевики присоединились к нападению ХАМАСа на Израиль.

Из-за ситуации на Ближнем Востоке Совет Безопасности ООН созвал экстренное заседание. Однако после него не было предпринято никаких действий и никаких решений. В то же время правительство Великобритании заявило, что будет поддерживать Израиль в его борьбе с террористами и готово оказать ему всю необходимую помощь.

Днем 9 октября армия Израиля вернула под контроль все районы на границе с сектором Газа. При этом не исключено, что на израильской территории все еще находятся боевики ХАМАС

Ночью и днем того же дня вооруженные силы Израиля атаковали сектор Газа. Главными целями стали командные пункты, здания командиров, боевиков и рядовых солдат террористической организации ХАМАС. Министерство обороны Израиля приказало военным взять сектор Газа в блокаду.

9 октября армия Израиля вернула под контроль все районы на границе с сектором Газа. При этом не исключено, что на израильской территории все еще находятся боевики ХАМАС. Израиль также объявил о полной энергетической и продовольственной блокаде сектора Газа.

Лидеры Соединенных Штатов, Великобритании, Германии, Франции и Италии обнародовали совместное заявление, в котором выразили единую поддержку Израилю и осудили действия ХАМАСа.

По состоянию на утро 11 октября количество погибших в Израиле возросло до 1200, ЦАХАЛ за сутки поразил более 200 целей в Газе.

Первым среди иностранных государственных деятелей после нападения ХАМАС на Израиль в Тель-Авив лично прибыл глава МИД Чехии Ян Липовский, чтобы эвакуировать самолетом 34 граждан своей страны.

В четверг, 12 октября, госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Тель-Авив и встретился с израильскими премьером Беньямином Нетаньяху.

Антониу Гутерреш, генеральный секретарь Организации Объединенных Наций, отмечает необходимость гуманитарного коридора в сектор Газа и освобождение всех заложников.