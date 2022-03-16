Здесь может быть опасно, потому что наше небо еще не закрыто от российских ракет и самолетов, - Зеленский пригласил "всех друзей Украины" посетить Киев

Об этом Зеленский сказал в своем обращении.



"Приглашаю всех друзей Украины посетить Киев. Здесь может быть опасно, потому что наше небо еще не закрыто от российских ракет и самолетов. Решение об усилении нашего арсенала в воздухе еще не принято. Мы не получили самолетов. Но взгляды всех людей мира сейчас направлены именно на нашу столицу, на украинцев. Так что каждый, кто с нами, получит благодарность. Не только нашу, но и других народов", - сказал президент Украины Владимир Зеленский.



16 марта в Киеве состоялась встреча Зеленского с главой польского правительства Матеушем Моравецким, вице-премьером Ярославом Качиньским, премьер-министром Чехии Петром Фиалой и премьер-министром Словении Янезом Яншей.