"Здесь много классных игроков. Это очень сильный и конкурентоспособный чемпионат", - Роналду объяснил, почему выбрал Саудовскую Аравию

Об этом сообщает официальный твиттер "Аль-Насра".

"Оказаться здесь... Конечно, я чувствую себя невероятно. Это честь. С нетерпением жду начать работу и сделать счастливыми как себя, так и людей. Я действительно рад быть здесь. Самое важное сейчас – это настоящее, я хочу наслаждаться и побеждать, а также развить" страну так, как она того заслуживает. Я здесь, чтобы стать частью нового поколения. Чемпионат Саудовской Аравии имеет большой потенциал. Здесь много классных игроков, это очень сильный и конкурентоспособный чемпионат. Вот почему я здесь", - сказал Роналду.

"Манчестер Юнайтед" расторг контракт с Роналду во время чемпионата мира. Игрок и его агент Жорже Мендеш до последнего ждали предложения из Европы, имея на руках контракт от Аль-Насра.

Криштиану Роналду подписал с Аль-Насром контракт на 2,5 года. Его заработная плата вместе с бонусами составляет 200 млн. евро в год.

Отметим, что Роналду выступал за "Спортинг", "Реал", "Ювентус" и дважды приходил в "МЮ". Это первый переход Криштиану в статус свободного агента.

В нынешнем сезоне 37-летний Криштиану Роналду сыграл за "Манчестер Юнайтед" 21 матч, забил 5 голов и отдал 4 результативных передачи.

Напомним, 23 декабря появилась информация, что Роналду решил продолжить карьеру в саудовском "Аль-Насре".

Несколько дней спустя эту информацию неожиданно подтвердил президент Турции Эрдоган.

Но еще 27 декабря президент "Аль-Насра" заявлял, что информация о трансфере Криштиану Роналду является ложью.

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