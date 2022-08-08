Такое заявление сделал командир оккупационного гарнизона на ЗАЭС Валерий Васильев. Слова начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ опубликовали пропагандистские СМИ. Спустя какое-то время пост удалили, однако в социальных сетях остался скриншот публикации.

Выступая перед захватчиками, генерал-майор армии России Валерий Васильев сказал, что Кремль ведет полномасштабную войну против Украины за "право существования русского народа и право жить в мире со всеми". По словам командира оккупационного гарнизона Запорожской АЭС, ВС РФ готовы к любым сценариям и будут реагировать на дальнейшие поставки американского вооружения Киеву и попытки деоккупации захваченных территорий.

Также Васильев признал, что российские войска заминировали все важные объекты ЗАЭС и готовы шантажировать Запад ядерным объектом.

"Эту станцию строили русские люди для всех братьев-славян, а теперь нацисты решили декоммунизировать наше общее прошлое. Здесь будет либо свободная русская земля, либо выжженная земля. Вы, солдаты русской армии, должны быть готовы выполнить важный приказ. Мы заминировали все важные объекты ЗАЭС, и мы не скрываем этого от врага. Враг знает, что станция будет либо российской, либо ничьей. Вы должны понимать, что другого пути у нас нет. Если будет самый жесткий приказ — мы должны выполнить его с честью", – сказал генерал-майора ВС РФ.

Напомним, Запорожская АЭС работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности

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