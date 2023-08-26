Здесь без вариантов, есть одна-единственная версия: Фейгин сказал, кто стоит за гибелью Пригожина

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Я думаю, тут без вариантов. Есть одна-единственная версия, конечно, - это Кремль. Скорее всего, самолет сбили ракетой системы С-300. Безусловно, это готовилось и была заранее спланирована вся операция, все было технически подведено. Это финал истории мятежа 23–24 июня, который кто-то считает фейковым или реальным, но это неважно, дело не в дефиниции (определение термина или понятия, – ред.). Поставлена точка, продолжения не будет. Продолжения "марша справедливости" и прочего не будет", - заметил российский оппозиционный политик.

Марк Фейгин подчеркнул, что во властном классе никто никогда не верил слову Путина и знал о том, что его слово ничего не стоит. Он всегда нарушал свои обещания. Эфэсбэшник никогда не держит своего слова. И это главная черта выходцев из спецслужб – никогда не соблюдать никаких договоренностей, потому что они ничего не стоят.

"Поэтому, я не думаю, что люди, давно вовлеченные во власть, зная, что там внутри происходит, хоть кто-то поверил и повелся на то, что Путин будет выполнять хоть какие-то договоренности. Я уверен, что никто не верил в то, что Пригожину дадут из этого выпутаться. Что касается Путина, то он всегда боролся с предателями, никогда им не прощал, всегда мстил. И с промедлением в два месяца он это сделал. То есть выгодополучателем также является Путин.Он этим отмечает диктатуру, укрепление власти - персональной, личной диктатуры. Возможно, на какой-то момент, а возможно, это будет еще подвергаться эрозии. Но на этот момент вызов, угрозу своей власти он снял", - пояснил Фейгин.

Что известно об авиакатастрофе с Пригожиным

23 августа в Тверской области РФ разбился принадлежавший Евгению Пригожину бизнес-джет Embraer, известно о 10 погибших. Среди пассажиров был и сам финансист ЧВК Вагнера и его правая рука Дмитрий Уткин. Есть несколько версий об авиакрушении: 1) самолет был сбит с зенитно-ракетного комплекса С-300; 2) сбили из ПВО; 3) взрыв произошел на самом борту.

После таких событий на аэродром "Мачулищи" из России прилетел Ил-76, полет оказался первым за последние месяцы. В мониторинговой группе "Беларуски Гаюн" отмечали, что "следует внимательно следить за активностью в районе лагеря ЧВК Вагнера в с. Мета, а также в Осиповичах и других локациях, где были замечены наемники".

Украинский Центр национального сопротивления отмечал активность среди вагнеровцев, они пытались покинуть лагеря в Беларуси и выехать в Россию. Колонны, вероятно, направлялись в направлении границы, но белорусские спецслужбы пытались препятствовать выезду техники.

А движение "Вагнер играй" предполагало возможный второй "Марш справедливости" на Москву.

После этого Институт изучения войны заявил, что президент РФ Владимир Путин, вероятно, отдал приказ об убийстве главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина для того, чтобы восстановить свое доминирование и отомстить за унижение.

Во Франции заявили о наличии "обоснованных сомнений" по поводу причин авиакатастрофы, в которой считается погибшим основатель ЧВК.

По одной из версий росСМИ, в шасси самолета, перевозившего Пригожина, было заложено взрывное устройство, которое детонировало в нужный момент, оторвав крыло и стабилизатор.

В свою очередь Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина непричастна к падению самолета Пригожина и пошутил, что это "не та помощь с самолетами, которую просила Украина".

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что после вероятной смерти Пригожина, вагнеровцы продолжат заниматься дестабилизацией стран, граничащих с Беларусью.

В Соединенных Штатах же убеждены, что самолет, пассажирами которого указывалась верхушка ЧВК Вагнера, вероятно, сбила ракета с территории России.

Российский диктатор тоже отреагировал на гибель Пригожина. Он назвал предводителя вагнеровцев "человеком сложной судьбы", который умеет добиваться "нужных результатов", но и совершал "серьезные ошибки".

Прокомментировал инцидент и глава Чечни Рамзан Кадыров.

Подробнее о крушении самолета с Пригожиным читайте здесь.