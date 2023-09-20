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Эксклюзив

Здесь ад: боец ВСУ о ситуации на Запорожском направлении

20 сентября, 2023 среда
09:28
Война с Россией

Боец Легиона Свобода Константин Денисов отметил, что на Запорожском фронте продолжаются упорные бои, продвижение вперед усложняет российская артиллерия и авиация

Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Находимся на Запорожском направлении, здесь ад. Россияне, как одурели. Они бъют из всего вооружения, которое у них есть. Враг обстреливает нашу пехоту из гранатометов, из РСЗО "Ураган", из огнеметной системы "Сонцепек". Очень сложно дается продвижение вперед "Российская артиллерия бьет без остановки. Мы отвечаем качественно, но враг имеет паритет в артиллерии", - подчеркнул Денисов.

По словам бойца, украинской армии крайне необходимо больше дальнобойного оружия, которое хорошо себя зарекомендовало.

"Дальнобойное оружие позволяет выбивать российские пусковые установки, разрушать вражескую логистику. Нам нужна авиация, потому что российские вертолеты охотятся за нашей техникой и сбрасывают бомбы с самолетов", - добавил Денисов.

Ситуация на фронте: последние новости

14 сентября заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что украинские военные освободили село Андреевку недалеко от Бахмута на Донетчине. Однако 3-я ОШБр опровергла заявление и назвала его ошибочным.

В течение 14 сентября Силы обороны успешно наступали в районе Клещиевки Донецкой области. По данным Генштаба, по состоянию на утро 15 сентября стало известно, что ВСУ уволили Андреевку.

16 сентября в американском Институте изучения войны отметили , что после того, как украинские военные освободили Андреевку, они продолжили наступательные операции вблизи Бахмута и на западе Запорожской области. В то же время для российской армии ухудшилась тактическая ситуация к югу от Бахмута.

Уже 17 сентября Силы обороны Украины полностью освободили Клищиевку, что к югу от Бахмута Донецкой области, однако враг не оставляет попыток захватить населенный пункт.

В утренней сводке Генштаба 18 сентября сообщалось, что украинские военные отразили атаки РФ вблизи Белой Горы на Бахмутском направлении, а в районе Клищиевки Донецкой области продолжают штурмовые действия, наносят врагу значительные потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

Впоследствии заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ майор Родион Кудряшов отметил, что после успешного продвижения ВСУ открывается возможность для освобождения Бахмута от оккупантов.

18 сентября командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский посетил позиции бригад и батальонов, освободивших населенные пункты Клищиевка и Андреевка на Бахмутском направлении.

Также накануне заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что за еще одну неделю полномасштабной войны украинские защитники освободили от оккупантов 2 кв. км на Бахмутском направлении, а также 5,2 кв. км украинской территории на южном фронте.

Таким образом, по состоянию на 18 сентября освобожденная площадь под Бахмутом составляет 51 кв. км, а на южном фронте с начала контрнаступления ВСУ уволили уже 261,7 кв. км.

19 сентября в ISW заявили, что недавнее продвижение украинских войск к югу от Бахмута повлекло за собой деградацию оборонных подразделений России в этом районе, ведь во время освобождения Андреевки и Клищиевки ВСУ уничтожили боеспособность элитных частей россиян.

19 сентября в Минобороны Великобритании сообщили, что российские оккупационные войска сосредоточили силы для продвижения на Херсонском направлении, а с юга и востока наоборот начали отводить свои подразделения.

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