Здания МИД Британии и правительства Эстонии подсветили цветами украинского флага в знак солидарности с Украиной

Об этом говорится в Твиттере ведомства .



"МИД подсвечен цветами украинского флага в знак солидарности с народом Украины", - отметили в сообщении.

Напомним, 16 февраля президентский дворец в Словакии подсветили желто-голубыми цветами ко Дню единения в Украине.

Сине-желтым цветом засияло также здание правительства Эстонии в Таллинне.Об этом написала премьер-министр страны Кая Каллас."Сегодня в Украине День единства. Никакое давление на Украину и ее людей не может подорвать силу их решимости отстаивать страну, суверенный выбор, демократию. Наша поддержка непоколебима, а наше сообщение четкое: мы с Украиной", - подчеркнула она.

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