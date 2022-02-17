Здания МИД Британии и правительства Эстонии подсветили цветами украинского флага в знак солидарности с Украиной
16 февраля здания МИД Великобритании и правительства Эстонии подсветили сине-желтым цветом в знак солидарности с украинцами
Об этом говорится в Твиттере ведомства .
"МИД подсвечен цветами украинского флага в знак солидарности с народом Украины", - отметили в сообщении.
Об этом написала премьер-министр страны Кая Каллас.
"Сегодня в Украине День единства. Никакое давление на Украину и ее людей не может подорвать силу их решимости отстаивать страну, суверенный выбор, демократию. Наша поддержка непоколебима, а наше сообщение четкое: мы с Украиной", - подчеркнула она.
- Напомним, 16 февраля президентский дворец в Словакии подсветили желто-голубыми цветами ко Дню единения в Украине.
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