Здание стало опасным после "реконструкции": СБУ разоблачила миллионные хищения на строительстве школы олимпийского резерва в Черкасской области

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.



Согласно сообщению, правоохранители разоблачили схему хищения государственных средств в ходе реконструкции детской спортивной школы олимпийского резерва в Черкасской области. По выводам экспертизы, злоумышленники фактически упустили проект, поскольку после "реконструкции" здание стало опасным для эксплуатации и теперь нуждается в демонтаже или миллионных инвестициях на восстановление.



По данным следствия, инициатором преступления являлся руководитель одной из местных строительных компаний.



Так, отметили в ведомстве, возглавляемая им компания в 2017 году выиграла тендер на проведение работ по реконструкции детской спортивной школы олимпийского резерва. Один из департаментов Черкасской ОГА заключил договор с победителем на общую сумму более 56 млн. грн. В соответствии с соглашением объект должен быть введен в эксплуатацию в 2019 году.



Правоохранители задокументировали, что во время реконструкции спортивной школы подрядчик не соблюдал установленные законом и проектом строительные и технические стандарты. Вносил в отчетную документацию недостоверные сведения о стоимости и качестве материалов и объемах выполненных работ. Таким образом, ему удалось присвоить почти 2 млн грн.



Отмечается, что злоумышленник всячески затягивал сдачу объекта, преследуя цель "освоить" как можно больше средств. В общей сложности компании удалось неэффективно использовать 39 млн грн государственных средств из общей стоимости проекта.



В пресс-службе отметили, что в настоящее время руководителю строительной компании доложено о подозрении.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb