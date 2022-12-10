"Здание Николаевской ОВА не подлежит восстановлению, поэтому его снесут": Ким прокомментировал попадание российских ракет 29 марта
Разрушенное в марте обстрелом российско-оккупационных войск здание Николаевской областной военной администрации не подлежит восстановлению, поэтому его снесут
Об этом сообщил глава ОВА Виталий Ким в интервью изданию Радио Свобода.
"К сожалению, есть экспертиза, что она не подлежит восстановлению. На решение облсовета будет вынесен вопрос относительно его списания и списания имущества, которое было там потеряно. Я думаю, что это приведет к его сносу и новому строительству", — сказал Ким.
- Напомним: 29 марта Ким сообщил о 12 погибших и 34 раненых в результате оккупационных обстрелов здания Николаевской ОВА и извинился за утреннюю шутку об айкосах.
- Позже Ким показал видео попадания ракеты в здание ОВА.
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