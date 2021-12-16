Здание КГГА засияло крымскотатарским орнаментом Орьнек, который был внесен во всемирное наследие ЮНЕСКО
В четверг, 16 декабря, здание Киевской городской государственной администрации подсветили крымскотатарским орнаментом Орьнек, который в этот же день был внесен в наследие ЮНЕСКО
Об этом сообщает прессслужба КГГА .
В пресс-службе отмечают, что 16 декабря украинский элемент "Орьнек - крымскотатарский орнамент и знания о нем" включили в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества.
"Крымские татары являются коренным народом Украины. Орнамент Орьнек важен для современной крымскотатарской культуры и является уникальной составляющей культуры, искусства и истории Украины. Орьнек - это система символов и уникальных значений каждого из них, которые сегодня используются, например, в вышивке, ткачестве, гончарстве, майолике, гравюре, ювелирном деле, резьбе по дереву, стеклу, настенной росписи и тому подобное", - говорится в сообщении.
Орьнек имеет около 35 символов, из них многие используются в качестве оберегов. Эти символы встраивают в композиции, преимущественно связанные с пожеланиями согласия, примирения в семье, продолжения рода, заботы о семье и детях, уважения к жизненному опыту и мудрости старшего поколения.
Орьнек – это четвертый элемент украинской культуры, который был внесен в наследие ЮНЕСКО. В 2013 году в список внесли Петриковскую роспись, в 2016 году – Козацкие песни Днепропетровщины, а в 2019 году – Косовскую рисованную керамику.
- Как сообщалось ранее, 16 декабря Крымскотатарский орнамент Орьнек был включен в наследие ЮНЕСКО.
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