Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Культура Здание КГГА засияло крымскотатарским орнаментом Орьнек, который был внесен во всемирное наследие ЮНЕСКО

Здание КГГА засияло крымскотатарским орнаментом Орьнек, который был внесен во всемирное наследие ЮНЕСКО

16 декабря, 2021 четверг
20:33
Культура

В четверг, 16 декабря, здание Киевской городской государственной администрации подсветили крымскотатарским орнаментом Орьнек, который в этот же день был внесен в наследие ЮНЕСКО

Об этом сообщает прессслужба КГГА .

В пресс-службе отмечают, что 16 декабря украинский элемент "Орьнек - крымскотатарский орнамент и знания о нем" включили в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества.



"Крымские татары являются коренным народом Украины. Орнамент Орьнек важен для современной крымскотатарской культуры и является уникальной составляющей культуры, искусства и истории Украины. Орьнек - это система символов и уникальных значений каждого из них, которые сегодня используются, например, в вышивке, ткачестве, гончарстве, майолике, гравюре, ювелирном деле, резьбе по дереву, стеклу, настенной росписи и тому подобное", - говорится в сообщении.



Орьнек имеет около 35 символов, из них многие используются в качестве оберегов. Эти символы встраивают в композиции, преимущественно связанные с пожеланиями согласия, примирения в семье, продолжения рода, заботы о семье и детях, уважения к жизненному опыту и мудрости старшего поколения.

Орьнек – это четвертый элемент украинской культуры, который был внесен в наследие ЮНЕСКО. В 2013 году в список внесли Петриковскую роспись, в 2016 году – Козацкие песни Днепропетровщины, а в 2019 году – Косовскую рисованную керамику.



  • Как сообщалось ранее, 16 декабря Крымскотатарский орнамент Орьнек был включен в наследие ЮНЕСКО.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Новости
Общество
Киев
новости Киева
Читайте также:
путін
14 декабря, 2021 вторник
Путину предложили два четких пути развития ситуации вокруг Украины, - Посольство США
15 декабря, 2021 среда
РФ передала США предложения по гарантиям безопасности, - Кремль
Василь Ломаченко у бою проти Річарда Коммі
15 декабря, 2021 среда
Ломаченко проведет бой за звание абсолютного чемпиона с победителем поединка Камбосос – Хейни, – промоутер
Киев
+2
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 27.06
    Покупка 27.06
    Продажа 27.31
  • EUR
    Покупка 30.44
    Продажа 30.89
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, четверг
16 декабря
22:59
Алексей Данилов
Россия пытается действовать в Украине "пятой колоной", - Данилов
22:43
Вакцинация от коронавируса
Министр здравоохранения Германии не исключил проведение четвертых COVID-прививок
22:39
российские войска
Суд Ростова удалил с сайта приговор с информацией о присутствии российских войск на Донбассе
22:29
Крис Нот
Актера из сериала "Секс и город" обвинили в изнасилованиях
22:02
Санкции против России
ЕС согласился продлить экономические санкции в отношении России из-за агрессии против Украины, - журналист
21:51
Обновлено
Европарламент
В случае новой агрессии против Украины Россию должны отключить от SWIFT и заморозить "Северный поток-2", - резолюция Европарламента
21:42
Франция ограничит сообщение с Великобританией из-за быстрого распространения штамма "Омикрон"
21:34
"Судебная – мать всех реформ": временная поверенная США Квин назвала изменения, которые Украине необходимо осуществить в 2022 году
21:24
Денис Шмигаль
Шмыгаль: Локдауна не будет, но маски обязательны
21:18
Кулеба
Кулеба назвал три направления помощи США Украине в противодействии российской агрессии
21:04
Регулятор ЕС одобрил экстренное использование таблеток от COVID-19 компании Pfizer
20:54
За вырубку хвойных деревьев в Киеве будут наказываться штрафами до 2,5 тыс. грн
20:36
Наталья Диденко
На Украину надвигаются заморозки, снег и штормовой ветер, - синоптик Наталья Диденко
20:16
карантин
Швеция усилит карантин и ограничит сообщение с соседними странами из-за вспышки COVID-19
20:04
таблетки Merck
Дания стала первой страной ЕС, одобрившей таблетки от COVID-19
19:51
Экс-руководителя ГУР Минобороны Василия Бурбу уволили с военной службы
19:48
Лига наций: результаты жеребьевки турнира
19:39
Инфографика
Сборная Украины по футболу узнала соперников в Лиге наций
19:27
военные учения РФ
Россия провела военные учения в Черном море
19:18
Эксклюзив
"Во власти, возможно, десятки "кротов": Федына об информации, что глава разведки Буданов живет в имении с экс-замглавы МВД Гогилашвили
19:01
Нариман Джелялов
"Настоящее лицо оккупационной "власти": США отреагировали на новые обвинения против крымскотатарского активиста Джелялова
18:55
Дмитрий Кулеба
Кулеба: Европарламент призвал РФ отвести войска от границ Украины
18:52
Укрзализныця запускает "Слобожанский экспресс", соединяющий восточные регионы Украины
18:40
США ввели санкции против Академии военно-медицинских наук Китая
18:29
Эксклюзив
На телеканал "Рада" выделили больше денег, чем на зарплаты депутатам, – экс-нардеп Луценко
18:28
Проект "Леся Украинка: 150 имен" получил награды на Effie Awards Ukraine
18:22
гривна
В конце года государственный долг Украины составит около 2,64 млрд грн, - Гетманцев
18:11
Брюс Спрингстин продал права на всю свою музыку за рекордные $500 млн.
18:01
На Донбассе оккупанты четыре раза открывали огонь, один военный получил ранение
18:00
Давид Арахамия
"Пусть идет на детектор и подтверждает": Арахамия по поводу заявления Богдана о зарплате "слуг" в конвертах за "нужные" голосования в Раде
17:49
Кулеба
Нам не назвали год, когда Украина станет членом НАТО, - Кулеба
17:45
В Польше геологи нашли отпечатки лап динозавров, на которых можно разглядеть чешую
17:42
В Киеве случилось семь ДТП: столицу сковали пробки
17:32
Эксклюзив
Вадим Денисенко
Зеленский будет использовать телеканалы "Дом" и "Рада" для собственных пропагандистских целей, - Денисенко
17:17
Эксклюзив
"Борьба за Украину – будет": политехнолог Бала считает, что Великобритания поддерживает наше государство, исходя из своих интересов
17:15
Отказалась удалять запрещенный в РФ контент: Россия оштрафовала компанию Meta на $177 тыс.
17:14
МИД
РФ сама признала себя стороной вооруженного конфликта, - МИД об информации ростовского суда о присутствии российских войск на Донбассе
16:54
СБУ
Тысяча нелегалов из Афганистана и Сомали купила фальшивые документы в подпольной типографии в Киевской области: СБУ разоблачила злоумышленников
16:34
Украина и Египет подписали меморандум о сотрудничестве в космической сфере
16:30
телеканал "Рада"
В обновлении телеканала "Рада" участвует продюсер, возглавляющий холдинг нардепа ОПЗЖ Козака
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV