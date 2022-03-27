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Зазомбированная и верит пропаганде: Лучший бомбардир ЧМ по футболу порвал отношения с первой женой из-за войны в Украине

27 мартa, 2022 воскресенье
17:56

Лучший бомбардир чемпионата мира-1994 по футболу Олег Саленко заявил, что порвал отношения со своей бывшей женой, оправдывающей российскую агрессию против Украины

Об этом Саленко рассказал в интервью FanDay.

По словам форварда, который в 1994 году забил за сборную России 6 голов на чемпионате мира и стал лучшим бомбардиром турнира, а сейчас живет в Киеве, он прекратил общаться со своей бывшей женой, зомбированной кремлевской пропагандой.

"У меня семейная ситуация, скажем, нестандартная. Я родился и значительную часть жизни прожил в России. Там у меня первая жена и сын. Первую жену я уже послал куда подальше: она зомбирована и верит кремлевской пропаганде", - рассказал Саленко.

По его словам, в России многие просто боятся высказать свою настоящую позицию.

"На самом деле, там, в РФ, не такая повальная поддержка войны, как говорится. Многие люди делают вид, что поддерживают. Или молчат. Потому что боятся. Несколько дней назад разговаривал с детскими тренерами "Зенита". Они говорят, что против войны, но не могут себе позволить это сказать вслух. В лучшем случае – потеряют работу. Это в лучшем случае", - убежден Саленко, являющийся воспитанником "Зенита", а в 1989 - 1992 годах играл за киевское "Динамо".

  • Напомним, 26 марта олимпийский чемпион по фристайлу Александр Абраменко заявил, что россиянин Илья Буров был в шоке, когда узнал правду о войне в Украине .

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война с Россией
русская агрессия
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