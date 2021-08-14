ЗАЗ будет выпускать автобусы Mercedes
В 2022 году Запорожский автомобилестроительный завод начнет серийное производство автобусов под маркой Mercedes
Об этом информирует Еспресо.TV .
"Автобус ЗАЗ А09 является полностью украинской разработкой. Он спроектирован коллективом инженеров ЗАЗа самостоятельно без привлечения сторонних организаций. При создании конструкции руководствовались рекомендациями компании "Мерседес" для производителей автобусов с использованием двигателя, коробки передач и задней подвески "Мерседес". Выполнение этих рекомендаций позволяет после прохождение аудита конструкции и производства получить разрешение на установку логотипа Mercedes на производимый автобус", - сообщил Радио Свобода пресс-секретарь корпорации "УкрАВТО! Дмитрий Скляренко.
ЗАЗ, напомним, входит в состав УкрАВТО.
Как отметил Скляренко, такой же аудит должно будет пройти и само предприятие после сборки опытно-промышленной партии машин.
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