ЗАЗ будет выпускать автобусы Mercedes

Об этом информирует Еспресо.TV .



"Автобус ЗАЗ А09 является полностью украинской разработкой. Он спроектирован коллективом инженеров ЗАЗа самостоятельно без привлечения сторонних организаций. При создании конструкции руководствовались рекомендациями компании "Мерседес" для производителей автобусов с использованием двигателя, коробки передач и задней подвески "Мерседес". Выполнение этих рекомендаций позволяет после прохождение аудита конструкции и производства получить разрешение на установку логотипа Mercedes на производимый автобус", - сообщил Радио Свобода пресс-секретарь корпорации "УкрАВТО! Дмитрий Скляренко.



ЗАЗ, напомним, входит в состав УкрАВТО.

Как отметил Скляренко, такой же аудит должно будет пройти и само предприятие после сборки опытно-промышленной партии машин.



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