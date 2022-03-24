"Зайд научили, в чем разница между "на" и "в" Украине": Резников напомнил о потерях РФ и призвал украинцев противиться оккупантам
Министр обороны Алексей Резников заявил, что украинцы выдержали полномасштабное вторжение РФ и наносят урон россиянам, а также подчеркнул, что Украина выгонит оккупантов
Об этом он написал в фейсбуке .
"Этот период войны, которая началась нападением России на Крым более 8 лет назад, войдет в историю как "месяц несокрушимости". Украинская армия и украинский народ выдержали удар, который мог разрушить многих. Но не нас. Хочу искренне поблагодарить всех наших защитников и защитниц , всем гражданам, которые на своем месте работают ради жизни страны.За это время мы доказали себе и всему миру, что Украина для нас - превыше всего.Что мы не позволим никому забрать у нас государство, о котором мечтали, за которое боролись, умирали , шли в Сибирь или на Соловки поколения украинцев", - заметил министр.
По его словам, за месяц Украина получила много символов несгибаемости: "Героический Мариуполь, непреодолимый Харьков, отважный Чернигов и многие другие города и села показали, что российские оккупанты не будут властвовать на нашей земле. В Сумах, Гостомеле, Волновасе, Ахтырке, Макарове, Конотопе, Николаеве, Броварах, Изюме и несколько раз в Чернобыевке непрошеных зайд научили, в чем разница между "на" и "в" Украине". Алексей Резников напомнил, что в Херсоне безоружные украинцы сопротивляются оккупантам и доказывают, что россиян сюда не звали, а они военные преступники из государства-террориста, которые ворвались силой.
Глава Минобороны подчеркнул, что с 24 февраля российские военные убили более 120 украинских детей, а еще тысячи детей потеряли родителей, дом и пережили то, чего Украина не простит врагам.
Он добавил, что зверства россиян постепенно признают даже те, кто годами закрывал глаза о сущности режима Кремля. Кафиры насилуют, грабят, уничтожают все, что не могут украсть. Алексей Резников заверил, что украинцы отомстят за горе всех временно оккупированных городов и сел: за Тростянец, Мелитополь, Счастье и Станицу Луганскую.
В Кременной в Луганской области россияне подогнали танк и расстреляли дом престарелых, в результате чего погибли 56 мирных жителей.
"Это не случайное попадание снаряда или "работа по координатам". Это сознательное убийство беззащитных, военное преступление. Поэтому это на армия – это стая террористов, преступников и трусов", - подчеркнул министр.
Он также напомнил о потерях россиян за время полномасштабной войны против Украины.
"Наши воины уже поразили более 100 российских самолетов и более 125 вертолетов, более 520 танков и более 1500 бронемашин. Суммарные потери врага - убитыми, ранеными, пленными и пропавшими без вести - уже составляют более 40 тыс. человек." министр.
Глава Минобороны предупредил, что впереди Украину ждет еще очень тяжелый период, поскольку российская "военная машина не остановится, пока не захлебнется кровью своих солдат", а общество в РФ уже ощущает определенные последствия войны, но запугано и пассивно. Министр обороны назвал российское население обреченным с виду, ведь оно не готово "избавлять своих детей от бессмысленной смерти и хотя бы забирать тела погибших", и сложно подобрать слова для оценки глубины моральной деградации россиян.
"Поэтому единственный наш путь - выстоять под нашествием мордора. Из-за боли, страха, утраты. Из-за всех испытаний. Потому что своих детей, своих родителей и близких мы любим. Мы просто не можем позволить, чтобы изверги определяли наше будущее и хозяйничали в нашем доме . Мы их выгоним. Мы все отстроим. Мы очистим нашу землю от последствий войны. Это потребует от сверх напряжения всех сил и времени", - отметил Алексей Резников.
Он добавил, что украинская армия выстояла и усиливается за счет резерва, сдерживает оккупантов и переходит в активную оборону. Также постепенно увеличивается международная поддержка.
По словам министра, главное – чтобы работала экономика, которую постепенно переводят на военные рельсы, устояли системы жизнеобеспечения, работала логистика.
"Здесь есть сложности, которые мы не собираемся прятать и воспринимаем как задачи для решения. Пока мы единственные – мы все преодолеем", – подытожил Алексей Резников.
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