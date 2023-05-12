Заявления Трампа насчет целесообразности помощи Украине не повлияли на политику США, - Белый дом
Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что комментарии экспрезидента США Дональда Трампа по поводу целесообразности поддержки Украины никоим образом не повлияли на политику США и стран-партнеров
Об этом Кирби заявил на онлайн-брифинге, передает Укринформ.
"Все признаки того, что мы видим каждый день, указывают на то, что международное сообщество - за некоторыми очень незначительными исключениями, о которых мы говорили в течение месяцев - твердо поддерживает Украину и продолжает поддерживать Украину, которая борется, чтобы защитить себя", - сказал Кирби.
Представитель Белого дома также напомнил о заседании Контактной группы по обороне Украины, которая объединяет более 50 стран, и отметил, что не видит ослабления позиций у большинства стран относительно продления помощи Украине, в том числе после выступления экспрезидента Трампа.
"Мы будем в дальнейшем сосредотачиваться на поддержке Украины, и мы продолжаем видеть отличную международную поддержку", - подчеркнул Кирби.
- 11 мая Дональд Трамп призвал снизить поставки оружия Украине. При этом он заявил, что сможет завершить войну РФ против Украины, если станет президентом США в 2024 году.
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