Об этом Кирби заявил на онлайн-брифинге, передает Укринформ.

"Все признаки того, что мы видим каждый день, указывают на то, что международное сообщество - за некоторыми очень незначительными исключениями, о которых мы говорили в течение месяцев - твердо поддерживает Украину и продолжает поддерживать Украину, которая борется, чтобы защитить себя", - сказал Кирби.

Представитель Белого дома также напомнил о заседании Контактной группы по обороне Украины, которая объединяет более 50 стран, и отметил, что не видит ослабления позиций у большинства стран относительно продления помощи Украине, в том числе после выступления экспрезидента Трампа.

"Мы будем в дальнейшем сосредотачиваться на поддержке Украины, и мы продолжаем видеть отличную международную поддержку", - подчеркнул Кирби.