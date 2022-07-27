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Заявления Спартц - это регулярные "китайские предупреждения" от США по поводу российских следов во власти Украины, - эксперт по проблемам нацбезопасности Жовтенко

27 июля, 2022 среда
16:43
Мир

Конгрессвумен Виктория Спартц, вероятно, согласованно выражает обеспокоенность действиями украинской власти

Об этом в эфире Еспресо сказал эксперт по проблемам национальной безопасности Тарас Жовтенко.

"Госпожа Спартц играет роль в нынешней американской власти, которая может и, скорее всего, уполномочена делать такие заявления. Вряд ли, это какие-то неконтролируемые заявления или заявления, которые представляют собой неожиданность для всех заинтересованных игроков и в конгрессе США, и в Белом доме. Скорее всего, заявления Спартц - это такое регулярное "китайское предупреждение" тем украинским должностным лицам, относительно которых есть определенные вопросы по их связям и с российскими властями, ис российскими спецслужбами", - отметил он.

Жовтенко добавил, что Вашингтон не будет "по локоть обеими руками наводить порядок" в Офисе президента и в других учреждениях, но будет посылать регулярные сигналы о том, что США в курсе всех моментов по поводу российских следов в украинской власти.

"Учитывая уровень помощи, в первую очередь сотрудничества в сфере безопасности, США за собой оставляет право озвучивать и в известной степени рекомендовать определенные моменты украинским властям, которые связаны с вопросом внутренней безопасности", - сказал эксперт.

Он подчеркнул, что реакция Украины на эти заявления довольно нервозная.

"Хотя их нужно воспринимать с пониманием – не стоит делать резких движений, потому что нервозная реакция свидетельствует о том, что есть определенное понимание в наших официальных кабинетах справедливости многих тех моментов, о которых говорит конгрессвумен Спартц", – подытожил Жовтенко.

  • 9 июля Виктория Спартц обратилась к Байдену с просьбой дать объяснения о безопасности переговоров с Ермаком. МИД Украины отреагировал.
  • В тот же день руководитель Центра противодействия коррупции Шабунин и журналистка Гонгадзе оценили реакцию украинских властей на предположение о связи Ермака с Россией.
  • 10 июля украинская диаспора в США осудила заявления Спартц о Зеленском и его команде.
  • Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал ложью заявления Спартц.

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война с Россией
США
Андрей Ермак
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