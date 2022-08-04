Заявления Шредера о готовности РФ к переговорам возобновляют легитимность Путина в глазах мира, - журналист-международник Брайлян

Об этом в эфире Еспресо сказал журналист-международник Егор Брайлян.

Он прокомментировал заявление экс-канцлера Германии Герхарда Шредера о том, что российский президент Владимир Путин открыт для дипломатического урегулирования войны с Украиной.

"Для Путина вопрос переговоров является наиболее важным. В первую очередь потому, что это возобновляет легитимность Путина в глазах международного сообщества. Если с политиком хотят вести переговоры, то он важен и влиятелен", - сказал журналист.

По его мнению, Украина не пойдет ни на какие уступки и переговоры с Россией до того, как пройдет полная деоккупация всех территорий.

"Именно поэтому Путин хочет расшатывать европейское и трансатлантическое единство, и для Запада сейчас важно не клюнуть на этот крючок Путина. Я думаю, что многие европейские политики на Западе видят, кем является Путин. Он нарушает любые договоренности, он не хочет идти на уступки и выводить свои войска из Украины", - подытожил Брайлян.

26 июля стало известно, что Герхард Шредер во время отпуска прибыл в Москву .

Экс-канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что во время визита в Москву встречался с российским диктатором Владимиром Путиным и говорил с ним о прекращении огня в Украине .